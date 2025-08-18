“이 조합 실화?” 수지 품에 안긴 송혜교 반려견 루비…비주얼 여신들의 우정

사진= 수지 SNS

배우 수지와 송혜교가 반려견을 통해 특별한 인연을 공유해 팬들의 관심을 끌고 있다.

17일 수지와 송혜교는 각자의 SNS를 통해 최근 근황을 전하며 여러 장의 사진을 공개했다. 수지가 공개한 사진 속에는 송혜교의 반려견 루비를 안고 환하게 웃고 있는 모습이 담겨 시선을 사로잡았다.

또한 송혜교 역시 루비를 품에 안은 채 카메라를 응시하는 단독 사진을 게재하며 같은 날 촬영된 만남이었음을 짐작하게 했다. 두 배우가 같은 프레임에 담기진 않았지만, 사진 속 분위기만으로도 서로 교류하고 있는 모습이 전해졌다.

특히 수지와 송혜교 두 사람의 여전한 미모와 따뜻한 분위기가 팬들의 마음을 사로잡았다.

누리꾼들은 “비주얼 최강 조합”, “이 조합 현실인가요?”, “루비도 연예인급 존재감” 등 다양한 반응을 쏟아냈다.

한편, 수지는 김우빈과 함께 김은숙 작가의 신작 ‘다 이루어질지어니’에 출연을 앞두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

