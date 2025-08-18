빌 게이츠, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 역대급 캐스팅 8월 방송 예정

사진= 뉴시스

세계적인 자선가이자 마이크로소프트 공동 창립자인 빌 게이츠가 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 전격 출연한다.

tvN은 18일 공식 입장을 통해 “빌 게이츠가 ‘유 퀴즈’ 출연을 확정지었다”고 밝혔다.

빌 게이츠는 기술과 인류애를 동시에 실현해 온 대표적 인물이다. 그는 세계 최대 소프트웨어 기업 마이크로소프트를 공동 창립하며 디지털 시대를 열었고, 현재는 ‘빌 앤 멀린다 게이츠 재단’을 통해 보건, 교육, 빈곤, 기후 위기 등 글로벌 문제 해결에 앞장서고 있다.

특히 최근에는 자신의 전 재산의 99%를 2045년까지 사회에 환원하겠다는 계획을 밝혀 큰 화제를 모았다. 약 2,000억 달러(한화 약 280조 원)에 달하는 어마어마한 규모로, 단순한 부호를 넘어 ‘세상을 바꾸는 기부자’로서의 진면목을 보여주고 있다.

이번 만남을 성사시킨 CJ ENM 관계자는 “‘유 퀴즈’는 다양한 사람들의 삶을 조명하며 인간에 대한 존중을 전하는 프로그램이다. 이는 빌 게이츠가 재단 활동을 통해 외치는 철학 ‘모든 생명은 동등한 가치를 지닌다(Every life has equal value)’와도 일치한다”며, “그와 함께 할 수 있어 매우 뜻깊다”고 전했다.

한편, 빌 게이츠와 유재석의 만남이 어떤 이야기를 풀어낼지 귀추가 주목된다. 방송은 8월 중 편성될 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

