NCT 해찬, 솔로 데뷔…9월8일 ‘TASTE’

그룹 NCT 해찬이 정규 1집 ‘TASTE’(테이스트)로 9월 8일 솔로 데뷔한다.

SM엔터테인먼트에 따르면 해찬 정규 1집 ‘TASTE’는 타이틀곡 ‘CRZY’(크레이지)를 포함한 다채로운 분위기의 총 11곡이 수록되어 있다.

이번 앨범의 타이틀 ‘TASTE’에는 해찬이 가수를 꿈꾸던 어린 시절부터 지금까지 차곡차곡 쌓아온 음악적 ‘취향’을 팬들과 나눈다는 의미와 솔로 아티스트로서 처음 만들어낸 음악을 ‘맛본다’는 중의적인 메시지가 담겨 있다.

오랜 고민 끝에 완성한 첫 솔로 앨범인 만큼, 자신이 좋아하는 장르이자 스스로의 색깔을 가장 뚜렷하게 드러낼 수 있는 다양한 스타일의 R&B 장르로 전곡을 구성, 이를 통해 ‘솔로 아티스트 해찬’의 음악 세계를 온전히 만끽할 수 있을 전망이다.

해찬은 그룹 NCT 활동을 통해 유니크한 음색과 뛰어난 가창력, 유려한 퍼포먼스로 전 세계적인 사랑을 받고 있으며, ‘Like We Just Met’(라이크 위 저스트 멧), ‘Flying Kiss’(플라잉 키스), ‘Best of Me’(베스트 오브 미) 등 다수의 앨범 수록곡 작사에 꾸준히 참여해 음악적 역량도 꾸준히 확장하고 있다.

