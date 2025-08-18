‘체조 매진’ 플레이브, 고척서 앵콜콘 연다

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 고척 스카이돔 앙코르 콘서트를 예고했다.

플레이브는 지난 15일부터 17일 총 3일간 올림픽공원 KSPO DOME에서 첫 번째 아시아 투어 '2025 플레이브 아시아 투어 - '대시: 퀀텀 리프 인 서울'(2025 PLAVE Asia Tour 'DASH: Quantum Leap in Seoul')’을 개최하고 관객들과 만났다.

이번 공연은 플레이브가 데뷔 2년 만에 처음으로 개최하는 아시아 투어로, 서울을 시작으로 총 6개 아시아 도시에서 글로벌 팬들과 만난다. 특히 서울 콘서트는 버추얼 아이돌 최초로 국내 아티스트들의 ‘꿈의 무대’로 불리는 KSPO돔에 입성하는 기념비적인 역사를 쓰며 주목받았다. 팬클럽 선예매에서 이미 3회차 전석이 매진되며 개최 전부터 뜨거운 관심을 입증했다.

오프닝 VCR이 재생되고, 이번 투어의 콘셉트인 ‘중력’이 관객들을 무대로 이끌며 본격적인 공연의 막이 올랐다. 이어 플레이브가 등장해 미니 2집 수록곡 ‘Watch Me Woo!’로 화려한 오프닝을 장식했다. 객석을 가득 채운 관객들과 인사를 나눈 플레이브는 “저희가 데뷔 2년 만에 KSPO돔에 입성했다”라며 감격해했다. 이어 관객석을 향해 큰절을 올리며 감사의 마음을 아낌없이 전했다.

미니 2집 수록곡 ‘버추얼 아이돌’로 통통 튀는 발랄한 매력을 발산한 플레이브는 이어 ‘RIZZ’, ‘Island’, ‘12:32(A to T)’ 등 다채로운 장르의 무대를 펼쳤다. 특히 ‘Island’에서는 멤버 하민이 직접 감미로운 피아노 연주로 로맨틱한 설렘을 전했고, ‘RIZZ’ 무대에서는 안무가 처음으로 공개되며 독특하고 개성있는 포인트 동작들로 관객들의 환호성을 이끌었다.

플레이브는 이번 공연의 타이틀에 대해 “‘퀀텀 리프’는 비약적인 발전이나 도약을 의미한다”라며, “단순한 버추얼 아이돌을 넘어 아티스트로서 새로운 차원으로 도약하겠다는 뜻을 담았다”고 설명했다.

미니 2집 타이틀곡 ‘WAY 4 LUV’ 무대가 끝나자 안무팀의 절도 있는 아크로바틱 퍼포먼스가 이어져 시선을 사로잡았다. 강렬한 멜로디와 붉은 조명 속에서 플레이브가 ‘Dash’를 부르며 등장, ‘칼리고’로부터 관객을 지켜내는 극적인 스토리텔링을 펼쳤다. 특히, 데뷔 후 처음 시도한 헤어 스타일 변신을 비롯해 얼굴 상처 분장, 스카잔 재킷 스타일링으로 남성적인 매력을 강조하며 파격적인 이미지 변신을 선보였다.

공연장의 불이 꺼진 뒤에도 관객들은 떼창과 함께 앵콜을 요청하며 멤버들을 기다렸다. 이에 플레이브는 ‘왜요 왜요 왜?’를 부르며 다시 무대에 올라 열기를 이어갔고, 기념사진을 촬영하며 첫 정규 콘서트의 추억을 남겼다.

플레이브는 “아시아 투어 잘 다녀오겠다. 조금만 기다리면 금방 돌아오겠다”라는 인사와 함께 마지막 앵콜곡 ‘Merry PLLIstmas’와 ‘우리 영화’를 선사하며 관객들을 배웅했다. 퇴장 후에는 ‘CURTAIN CALL’이 흘러 나오고, 멤버들이 직접 쓴 손글씨 편지가 화면에 비춰지며 마지막까지 공연장을 벅찬 감동으로 물들였다.

지난 17일 마지막 공연에서는 오는 11월 21, 22일 고척 스카이돔에서의 서울 앙코르 콘서트 개최 소식이 깜짝 발표되며 팬들의 뜨거운 환호성을 이끌었다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

