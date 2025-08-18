스트레이 키즈 ‘반전’, 더 크게 도약한다

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 열광의 후반전을 예고했다.

스트레이 키즈는 8월 22일 네 번째 정규 앨범 'KARMA'(카르마)와 타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)를 발매한다. 17일 오후에는 공식 SNS 채널을 통해 역사적인 경기의 하프 타임에서 만나는 최고의 하이라이트 장면을 연상케 하는 6번 트랙 '반전 (Half Time)'(반전 (하프 타임)) 티저 영상을 선보였다.

영상은 지난 7월까지 이어진 자체 최대 규모의 월드투어 <dominATE>(<도미네이트>) 현장을 담았다. "THEY DON'T KNOW WHAT'S COMING NEXT"라는 문장으로 시작한 영상은 무대 위 관중들과 함께한 시간은 물론 무대 아래에서 파이팅을 외치는 순간 등 투어를 축약한 장면들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 가사 "I'M NOT GONNA STOP"이 스트레이 키즈의 강인한 포부를 드러내며, "전반전 반전의 반전"이라는 위트 있는 노랫말로 엔딩을 맺으며 하프 타임 이후 펼쳐질 스키즈의 화려한 후반전을 향한 기대감을 증폭시킨다.

시그니처 티징 콘텐츠 'UNVEIL : TRACK'(언베일 : 트랙)은 스트레이 키즈가 앨범 정식 발매에 앞서 수록곡 중 일부를 소개하는 영상으로 '자체 프로듀싱 그룹'이 직접 만든 음악을 다양한 감각으로 즐길 수 있게 한다. 전 세계 '뮤직 리그 최강자'가 선보이는 새 정규 앨범 'KARMA'에는 타이틀곡 'CEREMONY', 티저 영상으로 선보인 '삐처리', 'CREED'(크리드), '반전 (Half Time)'을 비롯해 '엉망 (MESS)'(엉망 (메스)), 'In My Head'(인 마이 헤드), 'Phoenix'(피닉스), 'Ghost'(고스트), '0801', 'CEREMONY (Festival Version)'(세리머니 (페스티벌 버전)), 'CEREMONY (English Version)'(세리머니 (잉글리시 버전))까지 총 11곡이 수록된다.

데뷔곡 'District 9'(디스트릭트 9)부터 발표한 모든 곡 제작에 참여한 스트레이 키즈는 이번에도 신보 수록 전곡 작업에 참여해 그룹 특징과 역량을 담았다. 직접 만든 음악으로 또 한 번 세계를 장악할 스트레이 키즈의 정규 4집 'KARMA'와 타이틀곡 'CEREMONY'는 22일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시)에 국내외 음원 사이트에서 만날 수 있다.

