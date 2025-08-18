YG 측 “블랙핑크 11월 앨범 발매”

YG 양현석 총괄 프로듀서가 트레저, 베이비몬스터, 블랙핑크의 새 앨범 소식을 직접 전했다.

YG엔터테인먼트는 18일 공식 블로그를 통해 'TREASURE & BABYMONSTER | YG ANNOUNCEMENT'를 게재했다. 2025년 하반기를 종횡무진할 YG 아티스트들의 앨범에 관한 소식이 담긴 양현석 총괄 프로듀서 인터뷰 영상이다.

올해 데뷔 5주년을 맞이한 트레저는 오는 9월 1일 미니 3집 [LOVE PULSE] 발매를 앞두고 있다. 트레저의 새 미니앨범 [LOVE PULSE]에는 'EVERYTHING'를 시작으로 'PARADISE', 'NOW FOREVER', 'BETTER THAN ME'까지 총 4개의 트랙이 수록된다. 타이틀곡은 레트로 디스코 펑크 장르의 'PARADISE'다. 양 총괄은 "글로벌 투어를 앞두고 선보이는 앨범이기 때문에 팬들과 함께 교감할 수 있는 곡들로 앨범을 구성했다"며 "뮤직비디오는 타이틀곡 'PARADISE'와 활동 후반부 'EVERYTHING'까지 함께 선보일 예정"이라고 전했다.

베이비몬스터는 오는 10월 10일 미니 앨범으로 컴백한다. 최근 발표했던 'HOT SAUCE'를 수록하지 않고, 신보의 4개 트랙을 모두 신곡으로 채운다. 타이틀곡은 'WE GO UP'이다. 베이비몬스터가 더 높은 곳으로 비상하겠다는 각오가 담긴 힙합 기반의 곡이다. 2번 트랙 'PSYCHO'는 타이틀곡 후보로 경합을 벌였을 만큼 강렬한 곡이다. 'SUPA DUPA LUV'는 힙합 요소가 매력적으로 가미된 특별한 슬로우곡이며 4번 트랙 'WILD'는 컨트리 장르를 기반의 댄스곡으로 많은 사람들이 좋아할 만한 대중성을 갖춘 곡이라는 설명이다. 양 총괄은 "내년 발매할 베이비몬스터의 신곡 녹음들까지 8~90%정도 마쳤다"고 알렸다.

또 블랙핑크의 새 앨범 소식도 이날 양현석 총괄 프로듀서를 통해 처음으로 공식화됐다. 양 총괄은 현재 "멤버들과 담당 프로듀서들 모두 열심히 준비하고 있다"며 "11월에는 앨범이 발매 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

