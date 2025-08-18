제로베이스원, 타이틀곡은 'ICONIK'...6연속 밀리언셀러 정조준

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 정규 1집 타이틀곡 포스터 2종을 선보였다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(18일) 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'의 2종 포스터를 차례로 업로드했다.

먼저 첫 번째 포스터에는 찬란한 별빛이 쏟아지는 어느 날, 우주 행성을 연상케 하는 눈동자 형상이 아홉 멤버의 모습을 환히 비추고 있어 눈길을 끈다.

반면, 또 다른 포스터에는 'ICONIC'의 마지막 알파벳 'C'를 'K'로 바꿔씀으로써 타이틀곡 제목인 'ICONIK'이 완성, 제로베이스원표 아이코닉한 매력을 예고해 컴백 기대감을 고조시켰다.

'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이자, 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 장식하는 앨범이다. '5연속 밀리언셀러' 및 '빌보드 200' 진입 등 컴백마다 K-팝 새 역사를 작성하며 '아이코닉'의 대명사로 자리 잡은 제로베이스원은 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지로 다시 한번 전 세계를 뒤흔든다.

