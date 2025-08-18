임영웅, 직접 그린 이모지로 예고한 ‘IM HERO 2’

가수 임영웅의 새 앨범에 총 11개의 곡이 수록된다.

18일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ 트랙리스트가 공개됐다.

공개된 트랙리스트에 따르면 임영웅의 정규 2집은 ‘답장을 보낸지’와 ‘순간을 영원처럼’, ‘들꽃이 될게요’ 등 총 11개의 곡이 담긴다.

특히 임영웅이 직접 그린 이모지 그림을 공개했다. 기발하게 트랙리스트를 소개한 임영웅의 표현력도 눈길을 끈다.

아기자기하면서 특별하게 공개된 트랙리스트는 새 앨범에 대한 기대치를 높이면서도 동시에 어떤 곡이 타이틀곡일지에 대한 궁금증을 더한다.

다채로운 음악으로 컴백할 임영웅은 이번 앨범을 통해 한층 더 넓어진 음악적 스펙트럼을 선보이며, 깊어진 감성으로 또 한번 대중을 사로잡겠다는 각오다.

임영웅의 정규 2집은 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 컴백 관련 콘텐츠는 순차 공개된다. 새 앨범 발매에 이어 10월 인천을 시작으로 전국투어 콘서트를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

