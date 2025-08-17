광복 80주년 815런… 파라다이스그룹, 함께 뛰었다

파라다이스그룹이 광복 80주년을 맞아 국가 영웅 및 유공자 가족에 대한 예우를 실천했다.

파라다이스그룹은 ‘815런’의 한국해비타트에 8150만 원을 후원하고 광복절 러닝 캠페인인 ‘815런’에 임직원들이 직접 참가하며 뜻깊은 광복절을 보냈다.

파라다이스그룹은 2023년부터 행사에 815만 원을 후원해 왔다. 올해는 특히 80주년 의미를 되새겨 후원 규모를 10배로 대폭 확대했다. 모든 후원금은 독립유공자 후손의 주거환경 개선에 사용될 예정이다.

한국해비타트는 지난 6월까지 총 52억 원을 모금, 유공자 후손을 위해 약 20채의 신규주택을 지어 헌사한 바 있다.

파라다이스 그룹 임직원들은 지난 15일 당일 달리기 행사에 직접 참여, 상암동 월드컵경기장 8.15km 마라톤 코스를 완주하며 뜻을 더했다.

파라다이스그룹 관계자는 “올해는 815런 후원 3년차로 광복절의 의의를 담아 후원 뿐 아니라 뜻을 함께하는 임직원들이 직접 참여하게 됐다”고 취지를 밝히며 “앞으로도 국가를 위해 헌신한 애국지사들과 유공자분들, 후손들에 대한 예우에 지속 힘을 쓸 계획”이라고 전했다.

한편, 815런은 2020년부터 가수 ‘션’이 홍보대사로 활동하는 광복절 대표 행사다. 참가자들은 8월 한 달간 3.1km, 4.5km, 8.15km 중 원하는 거리를 달리고 인증하거나, 광복절 당일 8.15km 코스를 달려 참여할 수 있다.

이번 815런에는 총 1만 9450명이 참가했다. 사전 신청자 약 4000명이 광복절 당일 가수 션과 함께 오프라인 러닝에 동참해 눈길을 모았다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

