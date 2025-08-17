[토크박스] “어제 (김)택연이 블론세이브, 그건 제가 한 겁니다”

조성환 두산 감독대행이 더그아웃에서 선수들의 경기를 지켜보고 있다. 사진=두산베어스 제공

“제 욕심이었습니다.”

지난 16일 잠실에서 펼쳐진 KIA와 두산의 ‘단군매치’. 두산은 9회말 터진 대타 김인태의 2타점 적시타와 함께 4-3 역전승을 맛봤다. 15일 안재석의 연장 끝내기 솔로포에 이은 이틀 연속 끝내기로 신바람을 냈다. 모처럼 살아나는 ‘허슬두’ 정신에 두산 팬들의 행복한 비명이 쏟아졌다.

조성환 두산 감독대행의 표정도 밝기는 마찬가지. 하지만 17일 KIA전을 앞두고는 옅은 무게감이 느껴졌다. 당초 2-1로 앞서던 경기를 9회초 2실점으로 역전 당했던 아쉬움이 남았기 때문이다. 특히 클로저 김택연이 마운드에 올라 패트릭 위즈덤에게 동점 솔로포를 얻어맞으며 범한 블론세이브가 뼈아팠다.

14일 잠실 NC전을 시작으로 사흘 연속 김택연을 내세운 3연투 승부수였기 때문에 더욱 타격이 있었을 터. 김택연은 이후 나성범까지 볼넷으로 내보낸 뒤 이교훈과 교체됐다. 기적의 역전 엔딩이 찾아왔기에 조금이나마 아픔을 덜었지만, 클로저의 자존심에 작은 생채기가 나는 건 어쩔 수 없었다.

두산 김택연이 마운드에서 역투하고 있다. 사진=두산베어스 제공

조 대행은 모든 탓을 자신에게 돌렸다. 그는 “경기 후에도 택연이를 불러서 이 말을 했다. 어제 블론세이브는 (김)택연이가 했지만, 사실 그 블론세이브는 제가 한 거라 생각한다”고 목소리에 힘을 줬다.

“이틀 전(7구 세이브)처럼 택연이가 공 10개 정도 안에서 끝내는 상황을 머릿속에 그렸다. (이)교훈이를 올리고 택연이를 내면 받치는 투수가 공을 더 던지는 상황이 있을 수도 있어서, 최고의 상황을 가정해 택연이를 먼저 올리는 판단을 했다”는 담담한 설명도 덧붙였다.

이어 조 대행은 “아름다운 경기(윤태호의 데뷔전 4이닝 무실점)였기 때문에 김택연이 마무리하면 어떨까 하는 내 욕심이었다. 택연이에게 짐을 절대 얹을 수 없는 경기다. 공 하나에 동점을 허용했지만, 여러 이유들은 다 내가 안고 가는 걸로 하기로 했다”며 마지막까지 제자를 감싸는 따뜻함을 내비쳤다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]