‘필승조 총출동’ KT, 연장 끝 승전고 “연패 탈출 의지 컸다”

필승조의 헌신이 빛난 하루였다. 연패를 끊어낸 마법사가 가을야구 진출권 재진입을 향한 열망을 불태운다.

프로야구 KT는 17일 서울 고척 스카이돔서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 키움과의 원정 맞대결에서 연장 10회 끝 5-3 승리를 일궜다.

연승과 연패의 기로에 선 두 팀의 대결이었다. 숫자 ‘4’를 두고 치열한 접전을 펼친 배경이다. KT는 지난 12일 수원 LG전(2-11)부터 내리 3경기를 졌다. 키움은 14일 인천 SSG전(2-0)부터 3경기 연속 승전고를 울린 바 있다. 이 가운데 15일부터 열린 양팀의 주말 3연전 첫 두 경기는 키움이 각각 7-3, 4-3으로 이겼다.

팽팽한 시소게임을 거쳐 경기 초반부터 득점을 올려 리드를 점한 건 KT다. 최근 맹타를 휘두르고 있는 강백호가 힘을 보탰다. 이날 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전, 1회 초부터 선제 적시타를 친 것. 2사에서 상대 선발 정현우가 7구째 던진 슬라이더를 공략, 우중간 2루타로 연결해 2루 주자 김민혁을 홈으로 불러들였다(1-0).

KT는 2회에도 1사 3루 기회를 잡았고, 포수 조대현의 땅볼 타구가 유격수 실책으로 연결되면서 추가 점수를 얻었다(2-0). 웅크리고 있던 키움의 일격도 강력했다. KT 선발 투수 패트릭 머피는 4회 말 2사 1, 3루에서 폭투로 쫓기는 점수(1-2)를 내줬다. 5회엔 키움 타자 임지열 상대로 역전 투런포(2-3)를 허용하는 등 어려움을 겪기도 했다.

가까스로 동점을 만들었다. 외국인 타자 앤드류 스티븐슨이 7회 초 바뀐 투수 김윤하에 맞서 2사 2루 기회를 잡았고, 2구째 포크볼을 때려 중견수 왼쪽 1타점 동점 2루타(3-3)를 쐈다. KT는 이후 소강상태에 빠진 승부의 추를 재차 자신의 것으로 가져왔다.

불펜의 기세가 강력했다. 하루 전 16일 등판했던 필승조 이상동과 손동현을 투입해 연패 탈출을 위한 의지를 피력했을 정도다. 전날 1이닝을 던진 이상동이 아웃카운트 4개(1⅓이닝)을 실점 없이 책임졌고, 앞서 2이닝을 소화했던 손동현은 이번 등판서 1이닝 무실점을 기록했다.

연패를 끊어내기 위해 총출동했다. 우천취소까지 겹쳐 그간 등판 기회가 일주일가량 없었던 마무리 투수 박영현도 9회 무실점으로 팀을 연장까지 인도했다. 여기서 타선이 답답했던 흐름을 깼다. 10회 초 선두타자 허경민이 단타 출루로 포문을 열더니 후속 김민혁이 큼지막한 2루타로 역전(4-3)을 알렸다. 여기서 끝이 아니었다. 강백호가 이날 팀의 5번째 득점을 완성하는 쐐기타를 쳤다.

10회 말 경기를 매조지한 건 최근 불펜으로 변신한 우완 소형준이다. 이틀 전 ⅔이닝 5실점의 아픔을 털어냈다. 더불어 2020년 데뷔 후 프로 무대 첫 세이브를 수확했다.

경기 뒤 이강철 감독은 “모든 선수들이 연패를 끊고자 하는 의지가 컸다”며 “선발 패트릭이 자기 역할을 다했다. 이어 나온 불펜 투수들도 추가 실점 없이 잘 막아주며 승리의 발판을 마련했다”고 총평했다.



점수를 낸 방망이의 공헌도 잊지 않았다. “타선에서는 연장 허경민의 안타와 김민혁, 강백호가 연속 안타로 2타점을 내며 승리할 수 있었다”는 게 사령탑의 설명이다.

이 감독은 끝으로 “선수들 한 주간 수고 많았고, 원정 경기 응원오신 팬 분들께 감사드린다”고 밝혔다.

