BTS, 완전체로 LA 해변 등장…“앨범 작업 중, 일주일에 하루 쉰다”

그룹 방탄소년단(BTS). 사진 = 위버스

그룹 방탄소년단(BTS)이 완전체로 팬들과 소통하며 근황을 전했다.

방탄소년단은 17일 팬 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 진행하며 전 세계 팬들의 관심을 집중시켰다.

방송에서 멤버들은 미국 LA 바닷가를 배경으로 등장해 눈길을 끌었다. 멤버들은 장난을 치고 물놀이를 하는 등 모처럼의 여유를 만끽하며 팬들에게 미소를 안겼다.

슈가는 “열심히 앨범 작업 중”이라며 현재 미국에서 완전체 복귀를 위한 음악 작업이 진행 중임을 밝혔다.

RM은 “오늘은 쉬는 날”이라며 “내일부터 또 작업한다”라고 덧붙였고, 정국과 지민은 “지금 조금 지겹긴 하다”, “일주일에 한 번 쉬면서 하는 건 좀 빡세다”라며 빡빡한 일정 속 솔직한 심정을 전했다.

팬 콘서트 이후 미국으로 뒤늦게 합류한 진은 “기대를 하고 왔는데, 아침에 일어나 운동 갔다가 스튜디오 갔다가 집에 와 밥 먹고 잔다”며 바쁜 일상을 공유했다.

한편 BTS는 6월 21일 슈가의 전역을 끝으로 멤버 전원이 군 복무를 마쳤다. 현재 2026년 봄 완전체 컴백을 목표로 본격적인 앨범 작업에 돌입한 상태다.

