읍참마속의 심정으로… 클로저 향한 이범호의 쓴소리 “열정과 책임감 보여줘야할 때”

순위싸움의 한복판에서, 마무리 투수를 제외하는 결단을 내렸다.

프로야구 KIA의 수장, 이범호 감독이 칼을 꺼내들었다. 17일 잠실 두산전을 앞두고 마무리 정해영을 1군 엔트리에서 말소했다. 극심한 부진 때문이다. 후반기 8경기 2패 3세이브, 평균자책점은 7.71(7이닝 6자책점)에 그친다. 피안타율은 0.382에 달할 정도로 구위가 떨어졌다.

두산과의 앞선 시리즈에서 팀이 이틀 연속 끝내기 패배를 당함에 있어서도 정해영의 난조가 치명적으로 작용했다. 15일 경기에서는 9회말 동점을 내주는 블론세이브, 16일에는 3-2 리드에서 끝내기 만루 위기를 자초한 후 강판돼 패전 멍에를 썼다.

먼저 이 감독은 전날 경기에 대해 “(정해영의) 몸에 이상이 없다고 하는데 컨디션이 썩 좋아보이지 않았다. 떨어진 구속도 구속이지만 만루를 만드는 과정이나 느낌이 안 좋았다. ‘도저히 막을 수 없다’고 생각해서 (조상우로) 교체했다”고 돌아봤다.

쓴소리가 이어졌다. 그는 “지금은 열정을 가지고, (그걸) 막 보여주면서 던져줘야 된다. 더 책임감을 가지고 던져야 할 때”라며 “모든 선수들이 이기기 위해 땡볕에서 열심히 뛰어주고 있다. 마무리 투수는 자신의 보직에 대해 더 애착을 가지고 던져야 한다”고 힘줘 말했다. 이어 “엔트리에서 빠져서 우리가 어떤 경기를 하고 있는지 (밖에서) 지켜볼 수 있는 시간이 될 것이다. 스스로도 다시 열정이 생겼으면 하는 바람”이라고 덧붙였다.

당연히 쉬운 결정은 아니었다. 사령탑은 “마무리 투수로 팀에서 제일 좋은 투수를 엔트리에서 빼는 게 굉장히 힘든 일이었다. 하지만 지금은 팀이 이겨야할 게임은 이겨야 하는 상황”이라며 깊었던 고민을 털어놨다.

그의 복귀 시기에 대해서는 “정해영은 우리 팀 마무리로 몇 년 동안 좋은 상황을 만들어 와준 투수다. 그런 책임감과 무게감을 잘 이겨내줬으면 한다. 열정을 가지고 던져준다고 하면 열흘 뒤에 올리지 않을 이유가 없다. 당연히 올려야 된다. 다만 그런 열정이 보이지 않는다고 하면 상황을 봐야할 것”이라며 확답을 피했다.

마무리가 없는 틈은 일단 기존 선수들로 메운다. 이 감독은 “임시 마무리는 (전)상현이를 시키려 한다. 다만 8회에 중심 타선이 걸리면 그때 쓰고 9회를 집단 마무리로 막을 것”이라고 향후 계획을 귀띔했다. 이어 “마무리가 빠진 만큼, 기존 선수들이 어려운 상황에서 경험을 쌓을 좋을 기회라 본다. 그 투수들이 올라가서 가지고 있는 능력을 최대한 보여줬으면 한다”는 당부의 메시지도 함께 덧붙였다.

