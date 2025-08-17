[이진호의 영화 속 건강이야기] 거대한 적보다 무서운 임산부의 허리 고통, 한의학적 치료법은?

마블 시네마틱 유니버스(MCU)의 37번째 영화 ‘판타스틱4 : 새로운 출발’이 개봉 후 전세계 극장가를 뜨겁게 달구고 있다. 특히 2주 연속 북미 주말 박스오피스 정상에 오른 데 이어 북미 누적 매출액은 1억9840만 달러(약 2750억원)에 달한다는 소식도 전해지고 있다.

북미 외 나라에선 1억7000만 달러를 끌어 모아 전 세계 누적 수익은 약 3억6870만 달러(약 5100억원)를 기록했다는 후문이다.

영화는 우주 탐사 중 방사능에 노출돼 초인적인 능력을 얻게 된 네 명의 과학자이자 우주 비행사들의 이야기를 그린다. 몸을 자유자재로 사용할 수 있는 리드 리처드(페드로 파스칼), 강력한 방어막을 형성하는 수잔 스톰(바네사 커비), 불을 사용할 수 있는 조니 스톰(조셉 퀸), 온 몸이 돌덩이인 벤 그림(에번 모스배크랙)은 ‘판타스틱4’로 불리며 새로운 슈퍼 히어로 팀이 된다.

이후 이들 앞에 행성 파괴자 갤럭투스(랄프 이네슨)의 위협을 전달하는 전령 ‘실버 서퍼(줄리아 가너)’가 등장한다. 실버 서퍼는 이들에게 지구 파괴를 예고한다. 시간이 지나 이들은 지구를 위협하는 갤럭투스 일당들과 맞서 지구를 지킨다.

이번 영화는 기존 히어로물과는 다르게 가족애를 크게 부각시킨 것 같았다. 특히 임신한 상태에서 히어로의 사명과 복중 태아를 지키기 위한 수잔의 모습이 인상적이었다. 수잔이 갤럭투스를 향해 나아가면서 허리를 부여잡는 장면이 연출되기도 했다. 이러한 장면은 여성의 육체적 한계를 넘어선 의지와 임산부가 겪는 신체적 고통을 보여주는 듯했다.

실제 임신 중에는 몸의 변화가 극심하다. 대표적으로 태아의 성장에 따라 산모의 체중은 평균 11~16㎏ 증가하며, 이로 인해 허리를 뒤로 젖히는 자세를 자주 취하게 된다.

이같은 자세는 척추의 전만 증가와 인대 이완 등을 일으켜 요통을 유발할 수 있다. 특히 고령 임산부는 더욱 주의가 필요하다. 30대 이후부터 근육량이 점차 감소하는 데다가, 척추와 관절을 지지하는 기능이 약화되어 허리 손상의 위험을 높인다.

만약 허리 통증이 지속 발현되는 임산부가 있다면 한의치료를 권해본다. 특히 침 치료는 화학 성분 없이도 통증을 완화할 수 있는 안전한 선택지로 평가된다. 침은 근육의 긴장을 풀고 혈류를 개선함으로써 허리통증을 줄이는 데 효과적이다. 또한 부작용이 거의 없어 근골격계 증상에 널리 활용되는 치료법이다.

요통을 호소한 임산부들에게 한의치료를 진행, 호전 효과를 보인 연구결과도 존재한다. SCI(E)급 국제학술지 ‘메디신(Medicine)’에 게재된 자생한방병원 척추관절연구소의 연구 논문에 따르면, 교통사고를 겪은 임산부에게 침 치료를 포함한 한의치료를 진행한 결과 허리 통증숫자평가척도(NRS: 0~10)가 치료 전 5.62에서 치료 후 1.38로 크게 감소했다. 허리기능장애지수(ODI) 역시 89% 개선됐다. 삶의 질 지표인 EQ-5D-5L도 정상 수준에 가까운 회복 양상을 보였다.

영화 속 수잔의 모습은 초능력을 지닌 히어로이기 이전에 아이와 세상을 동시에 지켜내고자 한 여성의 이야기로 다가온다. 특히 고통 속에서 생명을 지켜내기 위해 싸우는 모습은 각자의 자리에서 힘겹게 살아가는 수많은 임산부들의 모습과 겹쳐지며 위대한 행위 자체로 느껴졌다. 수잔 처럼 ‘누군가의 엄마’로서 살아갈 모든 임산부들에게 진심 어린 응원을 보내본다.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

