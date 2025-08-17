[레저단신] “강원랜드 사칭 사이트 강력 대응”

강원랜드(사진)가 불법 도박 사이트의 ‘강원랜드 사칭’ 피해와 관련한 강력 대응에 나섰다.

강원랜드는 최근 법무법인을 통해 서울경찰청 사이버수사대에 강원랜드를 사칭한 불법도박 사이트에 대해 진정서를 접수, 수사관이 배정돼 경찰이 수사에 착수했다고 밝혔다.



강원랜드를 사칭한 온라인 불법 사이트는 인공지능(AI)으로 강원랜드 관계자 및 스포츠 스타 등 유명인 등의 얼굴·음성·발화 내용을 교묘하게 합성했다. 이후 알고리즘을 통해 유튜브·인스타그램·스레드 등을 통해 자신들의 불법 도박 사이트로 유인하고 있다.



강원랜드는 이같은 사실을 확인하고 이에 따른 피해를 최소화하기 위해 언론대응, 영업장 내 게시판, 홈페이지 등을 활용해 불법도박 관련 주의 내용을 알리며 초기 대응에 나섰다. 이와 함께 ‘대학생 온라인 불법도박 사이트 모니터링단’을 모집, 온라인 불법도박 사이트와 관련한 홍보 게시물을 실시간으로 감시하고, 불법 여부를 채증하는 중이다.



현재 강원랜드는 해당 사이트에 대해 ▲도박공간개설 ▲부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 ▲표시광고의 공정화에 관한 법률 위반으로 경찰에 진정서를 접수했다.

