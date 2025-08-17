추성훈, 태극기 목걸이로 드러낸 한국 사랑…“아조씨 스타일” 감탄

이종격투기 선수 추성훈. 사진 = 추성훈 SNS 계정

이종격투기 선수 추성훈이 남다른 한국 사랑을 다시 한 번 보여줬다.

추성훈은 17일 자신의 SNS에 “목걸이. 아조씨 스타일”이라는 내용과 함께 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 추성훈은 블랙 재킷에 안경을 매치하고, 반짝이는 보석이 장식된 볼드한 체인 목걸이를 착용한 모습이다. 무엇보다 시선을 끈 것은 목걸이 중앙에 화려한 보석으로 장식된 태극기였다.

영상에서는 목걸이의 숨겨진 디테일도 공개됐다. 버클 부분에도 태극기 문양이 새겨져 있어, 단순한 액세서리를 넘어 한국에 대한 추성훈의 깊은 애정을 엿볼 수 있다. 그는 만족스러운 표정으로 목걸이를 착용하며, 뿌듯한 마음을 드러냈다.

이를 본 팬들은 “태극기 멋있어요”, “너무 대단해요”, “역시 추형님”등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 추성훈은 일본에서 태어난 재일교포 4세로 과거 한국 국적으로 부산시청 유도 선수로 활동했으나, 여러 어려움 끝에 일본으로 귀화해 2002년 부산 아시안게임에서 금메달을 획득했다. 현재는 예능 프로그램 ‘추성훈의 밥값은 해야지’와 개인 유튜브 채널 등을 통해 활발히 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

