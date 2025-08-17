샛노란 헤어 조이, 치명적 민소매 자태 ‘글래머’ 입증

조이의 첫 번째 미니앨범 ‘프롬 조이, 위드 러브’가 18일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다. 사진=조이 인스타그램 캡처

레드벨벳 조이가 눈부신 비주얼과 반전 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

조이는 지난 16일 자신의 인스타그램에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 조이는 샛노란 헤어스타일로 상큼 발랄한 분위기를 풍기는 한편 블랙 민소매 상의로 글래머러스한 몸매를 드러내며 반전 매력을 뽐냈다. 환한 미소와 청순한 분위기 속에서도 탄탄한 보디라인이 돋보이며 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

조이는 최근 일본 도쿄돔에서 열린 ‘SM타운 라이브 2025 인 도쿄’ 무대에 올라 완벽한 가창력과 무대 매너로 5만여 관객을 열광시켰다.

18일에는 데뷔 후 첫 솔로 미니앨범 ‘From JOY, With Love(프롬 조이, 위드 러브)’를 발매하며 본격적인 솔로 활동에 나선다. 이번 앨범은 조이의 음악적 색깔을 담아낸 다채로운 장르의 곡들로 구성돼 발매 전부터 팬들의 기대를 모으고 있다.

