여행계획도 짜준다… “액티브시니어, 켄싱턴호텔앤리조트에서 휴가 어때요”

“웰니스 사랑하는 시니어, 켄싱턴호텔앤리조트에서 여행 즐겨보세요”

이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔앤리조트가 자기주도적인 라이프스타일을 추구하는 ‘액티브 시니어’를 위한 맞춤형 여행 패키지 ‘선물 같은 하루’를 오는 11월 30일까지 선보인다.

이번 패키지는 온천·수목원·식물원 등 자연 경관을 즐길 수 있는 관광지 입장권 혜택은 물론 ‘전담 케어 서비스’까지 확장된 혜택으로 무장했다.

켄싱턴호텔앤리조트가 진행한 고객 설문 조사에서 시니어 고객 만족도가 높았던 게 전담 케어 서비스다. 이는 체크인 전부터 체크아웃까지 여정을 세심하게 지원한다.

여행 출발 전, 전담 직원이 고객과 1:1 상담을 진행해 여행 일정을 계획하도록 돕는다. 3박 이상 투숙 고객에게 여행과 투숙 경험 전반을 점검하는 ‘안부 체크 서비스’도 제공돼 안심하고 머물 수 있다.

패키지 주요 혜택은 ▲객실 1박 ▲조식 뷔페 2인 ▲관광지 입장권 또는 할인권 2인 ▲전담 케어 서비스 등이다.

해당 패키지는 켄싱턴호텔 2곳(설악·평창)과 켄싱턴리조트 9곳(설악밸리·설악비치·가평·경주·지리산하동·지리산남원·제주중문·서귀포·제주한림) 총 11곳에서 이용할 수 있다.

지점별 패키지 구성과 투숙 기간은 상이하다. 자세한 내용은 켄싱턴호텔앤리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 가격은 1박 기준 13만 9900원(세금포함, 켄싱턴리조트 지리산하동)부터다.

설악산국립공원 도보 5분 거리에 위치한 켄싱턴호텔 설악은 ▲설악산 전망 객실 1박, 호텔 내 레스토랑 3곳과 리테일샵 케니몰에서 자유롭게 이용 가능한 ▲10만원 상당의 바우처 1매 지친 몸과 마음을 풀어줄 ▲척산온천 이용권 2인 ▲전담 케어 서비스 ▲설악산 케이블카 2천원 할인권 등 혜택이 제공된다.

이와 함께 12시 체크인·12시 체크아웃이 가능한 ‘24시간 스테이’ 혜택(월~금 투숙 고객 한정)과 웰니스 키트(배쓰밤과 배쓰 솔트)가 추가로 제공돼 아름다운 설악산을 감상하며 여유로운 시간을 보낼 수 있다.

오대산국립공원에서 차량으로 5분 거리에 위치한 켄싱턴호텔 평창은 6만7000㎡(2만평) 규모의 프랑스식 정원 ‘켄싱턴 프렌치 가든’을 갖춰 자연 속 휴식을 즐기기에 최적의 환경을 갖췄다. 선물 같은 하루 패키지 이용 시 ▲정원 또는 산 전망 객실 1박, ▲조식 뷔페 2인, ▲실내풀과 사우나 2인, ▲자생식물원 입장권 2인 또는 월정사 무료 주차권 1매 (택1), ▲카페플로리 시즌 음료 2잔 등 혜택이 제공된다.

켄싱턴호텔앤리조트 관계자는 “액티브 시니어가 추구하는 자연 속 휴식과 편안한 여행을 제공하기 위해 ‘관광지 혜택’과 ‘전담 케어 서비스’를 결합한 맞춤형 패키지를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 변화하는 시니어 고객의 여행 트렌드를 반영해 다양한 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

