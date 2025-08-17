[황현희의 눈] 기록의 스포츠 ‘야구’, 코디 폰세가 이어가는 괴물 서사

그동안 한국 프로야구에서 많은 괴물들을 봐 왔지만 이런 괴물 선수는 처음이다. 1980~90년대에는 선동열(해태)이 있었다. 시속 150㎞가 넘는 직구와 완벽한 제구로 리그를 지배하며, 평균자책점 0점대 시즌을 무려 세 번이나 만들어낸 절대적인 존재였다. 1990년대 중반에는 야구 천재 이종범(해태)이 등장해 발과 배트를 동시에 활용하며 한 시즌 64도루, 타율 3할5푼6리라는 괴물 같은 기록을 남겼다.

2000년대 초반에는 국민타자 이승엽(삼성)이 2003년 단일 시즌 56홈런이라는 아직도 깨지지 않은 대기록을 세웠다. 2000년대 후반부터는 류현진(한화)이 괴물 신인이라는 이름으로 등장해 데뷔 첫해에 18승, 2점대 초반 평균자책점, 그리고 신인왕과 MVP를 동시에 가져갔다. 뒤이어 타격 7관왕 이대호(롯데)와 좌완 양현종(KIA), 바람의 손자 이정후(키움·현 샌프란시스코) 같은 선수들이 시대별 괴물로 이름을 올렸다.

2025년에는 한화 이글스의 외국인 투수 코디 폰세가 괴물로 우뚝 섰다. 마운드 위에서 공을 던지는 게 아니라 KBO 기록실을 갈아엎는 중이다. 시즌 초반부터 끝없는 ‘업적 달성’ 알림이 뜨는 모습은 마치 RPG 게임 주인공이 보스 몬스터를 사냥하듯 하나씩 기록을 해치우는 것 같다.

폰세는 지난 12일 리그 역사상 최초로 개막 15연승(무패)과 최소 경기(23경기) 200탈삼진 돌파라는 두 개의 대기록을 동시에 달성했다. 15연승은 역대 선발 최다 개막 연승 기록으로, 이전까지는 2003년 정민태(현대)와 2017년 헥터 노에시(KIA)가 세운 14연승이 최다였다. 개인의 컨디션과 부상 방지, 타선의 지원까지 완벽하게 맞아떨어졌다.

그뿐 아니라 23경기 만에 200탈삼진을 돌파했다. 기존 최단 경기 기록은 2021년 아리엘 미란다(두산)의 25경기였으니, 두 경기나 앞당겨 버린 셈이다. 대개 시즌 150탈삼진만 넘어도 ‘삼진 잘 잡는 투수’라는 평가를 받는데, 폰세는 8월초에 이미 200개를 찍었다. 경기당 평균 약 8.8개의 탈삼진이다.

특히 5월17일 SSG 랜더스와의 경기에서는 8이닝 동안 무려 18개의 탈삼진을 기록했다. 이는 정규이닝 기준 한 경기 최다 탈삼진 타이기록으로, 그 기록의 원조는 1991년의 선동열이다. 그날 경기장을 찾은 팬들은 “마운드 위에 괴물이 있었다”고 기억한다.

시즌은 아직 남았다. 폰세가 다음으로 노릴 수 있는 기록은 단일 시즌 최다 탈삼진과 역대 선발 최다 연승이다. 단일 시즌 최다 탈삼진 기록은 2021년 미란다가 세운 225개로, 현재 폰세는 202개에서 23개 차다. 평균 페이스를 유지한다면 충분히 넘어설 수 있는 거리다. 그리고 역대 선발 최다 연승, 정확히는 시즌 내 연속 승리 기록은 2003년 정민태가 세운 21연승이다. 폰세는 현재 15연승에서 6승만 추가하면 공동 기록, 7승이면 단독 1위가 된다.

폰세의 강점은 단순한 구위가 아니다. 시속 150㎞대 중반의 직구는 물론 스트라이크 존 구석을 찌르는 제구력, 타이밍을 완전히 무너뜨리는 슬라이더와 체인지업의 조합이 위력적이다. 경기 운영 능력도 뛰어나 불필요하게 힘을 쓰지 않는다. 7~8이닝을 던지고도 표정 하나 변하지 않아 ‘침착한 괴물’이라는 별명이 붙었다.

향후 변수는 재계약 여부다. KBO에서 외국인 투수는 보통 1년 단위 계약을 맺는데, 시즌 후 미국 메이저리그나 일본 NPB에서 러브콜이 온다면 이 전설 같은 시즌이 한국에서의 마지막이 될 수도 있다.

올 시즌 팬들은 귀한 장면들을 보고 있다. 1명의 투수가 시즌 내내 압도적인 퍼포먼스를 유지하는 일은 흔치 않다. 폰세의 연승과 탈삼진 카운터가 멈출 때까지 이 ‘괴물 서사’는 계속될 것이다.

