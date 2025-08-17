[내야외야] 안방마님 양의지-토종 에이스 곽빈… 두산, 아디다스 7월 MVP 선정

우완 투수 곽빈(왼쪽)과 포수 양의지. 사진=두산 베어스 제공.

투타 핵심 덕분에 웃는다. 프로야구 두산은 지난 16일 서울 잠실야구장에서 열린 KIA와의 정규리그 홈 맞대결에 앞서 팀 월간 최우수선수(MVP)를 선정하는 ‘아디다스 7월 MVP 시상식’을 진행했다.

월간 성적을 기준으로 선정한 아디다스 7월 MVP는 야수 양의지, 투수 곽빈이다.

먼저 양의지는 7월 타율 0.360(75타수 27안타), 3홈런, 16타점, OPS(출루율+장타율) 0.957을 기록하며 타선을 이끌었다. 7월 전 경기에 출장해 공수 중심 역할을 잡으며 맹활약했다.

곽빈은 7월 4경기에 선발 등판해 27이닝을 소화하며 평균자책점 1.67(5자책점)을 기록했다. 이뿐만이 아니다. 마운드 위 지배력도 빼어났다. 곽빈은 이 시기 22삼진을 마크, KBO리그를 대표하는 토종 에이스다운 투구를 펼쳤다.

한편 월간 MVP에게는 각각 100만원 상당의 아디다스 제품이 부상으로 지급된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]