‘시즌 후 ML 포스팅 신청’ 키움 송성문의 미소 “어떤 평가 나올까요?”

사진=스포츠월드 김종원 기자

“좋은 평가를 받긴 어렵겠죠?(웃음) 그래도 도전을 해볼 생각입니다.”

미국 메이저리그(MLB)를 향한 꿈을 내비쳤다. 내야수 송성문(키움)이 해외 진출을 향해 처음으로 긍정적인 입장을 밝혔다. 올 시즌을 마친 뒤 포스팅 시스템(비공개 경쟁입찰)을 신청하겠다는 의지다.

송성문은 17일 서울 고척 스카이돔에서 열린 프로야구 정규리그 KT전에 앞서 “시즌이 끝나고 (포스팅) 신청을 해볼 생각”이라고 밝혔다. 앞서 이달 초 소속팀 키움과 6년 총액 120억원(전액 보장)에 달하는 비자유계약선수(비FA) 다년계약을 맺어 화제를 모은 바 있다.

다만 구단과 사전 교감을 통해 빅리그 도전과 관련해 노선 정리를 확실히 했다. 송성문이 포스팅 시스템을 거쳐 MLB로 향할 경우 해당 계약은 자연스럽게 파기된다. 키움 관계자는 “송성문이 계약 기간 중 MLB 진출 의지를 보인다면 적극적으로 돕겠다”는 설명이다.

사진=키움 히어로즈 제공

선수 본인은 신중하다못해 냉철하다. “빅리그에서 바라보는 내 평가가 어떨지 잘 모르겠다”고 운을 뗀 송성문은 “사실 좋은 평가를 기대하고 있진 않다. 나이도 있는 편이고, 이제 잘하기 시작한 지 2년째 아닌가”라고 설명했다.

이어 “포스팅 신청은 이미 구단과도 얘기를 마쳤다. 배려를 많이 해주셨고, 또 감사하다”고 덧붙였다.

송성문은 올해로 프로 11년 차를 맞이했다. 이 가운데 지난해를 기점으로 잠재력을 터뜨리며 KBO리그 최고 선수 중 한 명으로 우뚝 섰다. 빼어난 타격은 물론, 안정적인 3루 수비와 팀을 이끄는 리더쉽까지 두루 인정받으며 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 국가대표팀 주장 완장을 찼을 정도다.

사진=키움 히어로즈 제공

올 시즌도 호타준족 면모를 보이는 등 상승세를 이어가고 있다. 초반 부침을 딛고 어느새 정상 궤도에 올랐다. 16일 기준 114경기 출전, 타율 0.303(446타수 135안타) 20홈런 66타점 20도루를 마크했다.

지난 15일 고척 KT전서 시즌 20호 아치를 그려내며 생애 첫 ‘20(홈런)-20(도루) 클럽’에 이름을 올렸다. 영웅 군단 소속 선수가 한 시즌 20홈런-20도루를 동시 달성한 건 2020년 30홈런-23도루를 써낸 김하성(탬파베이 레이스)에 이어 5년 만이다.

야구통계사이트 ‘스탯티즈’는 현재 송성문의 시즌 대체 선수 대비 승리 기여도(WAR)를 6.16으로 매겼다. 이는 프로야구 최강 에이스 코디 폰세(한화·7.92)에 이어 투타 2위에 해당하는 수치다.

사진=키움 히어로즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

