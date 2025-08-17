제주SK FC U15팀, 제29회 한·일 청소년 하계스포츠교류 참가…일본 기우현으로

사진= 제주SK FC 제공

프로축구 K리그1 제주SK FC(이하 제주SK) U15 유소년팀이 제29회 한·일 청소년 하계스포츠교류에 참가한다.

제29회 한·일 청소년 하계스포츠교류는 일본스포츠협회, 대한체육회, 제주특별자치도체육회가 주최·주관하며 17일부터 22일까지 일본 기우현에서 진행된다.

제주특별자치도축구협회장기 우승팀 외 4개 종목(농구, 배구, 탁구, 배드민턴) 초·중등부 선수이 참가하며, 신병호 감독이 이끄는 제주SK U15팀은 제8회 제주특별자치도축구협회장기 우승팀 자격으로 동행한다.

유소년 선수들의 글로벌 역량을 키울 수 있는 최적의 무대다. 제주SK U15팀은 일본 현지에서 교류 기간 동안 한/일 선수단 합동 훈련을 소화하며, 연습경기를 통한 양국간 스포츠 교류도 진행한다.

17일 선수단을 이끌고 출국한 신병호 제주SK U15 감독은 "일본 청소년들과 국경을 넘어 우정과 화합을 다지면서 미래 인재 양성과 국제적 감각 함양에 큰 자양분이 될 것"이라고 말했다.

제주SK는 유소년팀의 글로벌 역량 강화에 지속적인 노력을 기울이고 있다. 지난 12일에는 U18팀 1학년 선수들이 레알마드리드CF, 스포르팅CP 등 세계 명문 클럽 유소년팀이 참가하는 ‘제10회 장성배 국제 유소년 초청 축구대회’에 출전하기 위해 중국으로 향하기도 했다.

