[내야외야] KIA, 19일부터 ‘쿠로미 위크’ 개최… 22일 LG전에서 쿠로미 승리기원시구

사진=KIA 타이거즈 제공

인기 캐릭터와의 컬래버레이션과 함께 특별한 한 주를 보낸다.

프로야구 KIA는 “오는 19일부터 21일까지 열리는 키움과의 홈경기와 22일부터 24일까지 열리는 LG와의 홈경기를 ‘쿠로미 위크'로 치른다”고 17일 전했다.

KIA가 산리오코리아와 손잡고 마련한 산리오의 인기 캐릭터인 쿠로미와의 컬래버 이벤트다.

우선 광주-기아챔피언스 필드 곳곳에 포토존이 조성된다. 5번 출입구 앞 EV SPACE에는 쿠로미 에어벌룬이, 중앙출입구 앞에는 쿠로미 현수막이 설치된다. 3번 게이트 옆에는 쿠로미 포토월과 등신대가 설치돼 이 기간 동안 경기장을 찾은 팬들에게 색다른 경험을 제공할 계획이다. 또한 22일 LG전에 한하여 쿠로미 인형탈과 함께 사진을 찍으며 인증샷을 남길 수 있는 ‘쿠로미 포토타임’도 경기 전과 경기 중에 열린다.

키움과의 경기가 열리는 19일부터 21일까지 선수단은 쿠로미 유니폼을 입고 경기에 나선다. 이 기간 동안 KIA 선수가 홈런을 터뜨리면 쿠로미 응원 깃발 행진이 펼쳐지며, 홈런을 친 선수가 쿠로미 봉제인형 키링을 3루 서프라이즈석에서 관람하는 팬들에게 던져준다.

22일 LG전에는 쿠로미가 타이거즈의 승리를 기원하는 시구자로 나선다. 또한 이날 경기를 찾는 팬들에게 직관 인증용 쿠로미 승요 부적 카드도 나눠줄 예정이다.

한편 쿠로미 위크가 열리는 6경기 동안 쿠로미가 들어간 특별 지류 티켓 3종이 무작위로 발권된다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]