한국 女 배구, 안방 달군 코리아인비테이셔널 1승4패 마무리… 올해 국제대회 종료

한국 여자배구 대표팀이 17일 경남 진주실내체육관에서 체코와 2025 코리아인비테이셔널 5차전을 치르고 있다. 사진=대한배구협회 제공

세계적인 팀들과의 맞대결, 역시 쉽지 않았다.

페르난도 모랄레스 감독이 이끄는 한국 여자배구 대표팀은 17일 경남 진주실내체육관에서 열린 체코와의 2025 코리아인비테이셔널 진주국제여자배구대회 5차전에서 세트스코어 0-3(18-25 22-25 21-25)으로 패했다.

이로써 한국은 1승4패로 이번 대회를 마쳤다. 개막전이었던 아르헨티나전을 시작으로 프랑스, 스웨덴에 연달아 패했다. 이어 광복절 다음날(16일)에 열린 한일전에서 세트스코어 3-2 역전승을 거뒀지만, 이날 열린 최종전에서 다시 셧아웃 패배를 받아들었다.

이날 한국은 육서영과 이다현이 나란히 8득점을 올리며 공격을 이끌었다. 정호영이 7점, 강소휘가 5점, 정윤주가 4점 등을 보탰지만, 객관적인 전력 열세를 이겨내지 못하고 무기력하게 패하고 말았다. 팀 블로킹(3-6), 서브득점(3-8)에서도 밀리면서 실력의 차이를 실감했다.

한국 여자배구 대표팀이 17일 경남 진주실내체육관에서 체코와 2025 코리아인비테이셔널 5차전을 치르고 있다. 사진=대한배구협회 제공

이번 대회는 대한배구협회가 국제경쟁력 강화를 위해 추진한 국제대회다. 갈수록 추락하는 여자배구의 국제경쟁력을 어떻게든 붙잡아보려는 시도였다. 국제배구연맹(FIVB) 랭킹 상위권에 위치한 일본(5위), 체코(13위), 프랑스(15위), 아르헨티나(18위), 스웨덴(23위)을 초청해 풀리그 방식으로 겨루며 가능성과 과제를 동시에 확인하고자 하는 무대였다.

예상을 뒤엎는 반전은 없었다. 1승4패라는 아쉬운 성적표로 퇴장한다. 한일전에서 거둔 1승에 의미를 부여할 순 있지만, 승부처마다 홈 팀인 한국에 유리한 오심들이 터져 나오면서 승리의 가치가 다소 퇴색됐다는 점이 씁쓸한 뒷맛으로 남는다.

한국은 이 대회와 함께 올해 국제대회 일정을 모두 마쳤다. 앞선 2025 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에서 1승11패, 최하위를 기록하며 강등된 한국은 부지런히 세계랭킹 포인트를 쌓아하는 쉽지 않은 과제를 마주하게 됐다.

대표팀을 이끄는 모랄레스 감독의 올해 미션도 일단 마무리 됐다. 지난해 초 대한배구협회와 2+1년 계약을 맺은 그는 일단 보장된 2년의 임기를 마쳤다. 협회는 지금까지의 성과에 대한 평가 과정을 거쳐 1년 연장 여부를 결정할 계획이다.

한국 여자배구 대표팀이 득점을 올리고 기뻐하고 있다. 사진=대한배구협회 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]