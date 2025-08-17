1세대 K팝 걸그룹 'S.E.S.' 출신 슈가 농구선추 출신 남편인 임효성에게 한 일부 발언이 논란이 되자 해당 대목을 삭제했다.

17일 연예계에 따르면, 지난 15일 슈의 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에 업로드된 '슈가 돌아왔슈(왜 8년 만에 돌아왔냐고요?)'라는 제목의 영상 말미 이들이 여러 소문에 대해 입장을 밝힐 것이라는 예고가 나왔다.

해당 영상에서 나란히 앉은 슈·임효성은 "부부라는 단어가 참 부담스럽다"고 털어놨다.

그러면서 "결혼 생활 만 4년, 친구 생활 11년" "남이지" 등이라는 반응이 편집돼 나왔다.

특히 슈는 급기야 임효성에게 "요즘 좀 괜찮은 여차진구 없어?"라고 물었다. 임효성은 "미친 것 같아. 사이코야?"라고 반응하며 당황했다.

슈는 그럼에도 "아니 물어볼 수도 있는 거잖아. 얼마나 좋아. 아메리카 스타일로"라고 쿨하게 반응했다.

그런데 이들 부부가 주고 받은 대화에서 여자친구 관련 부분만 없어졌다. 해당 발언이 알려진 직후 각종 추측이 잇따랐기 때문인 것으로 추정된다.

유튜브 제작진은 삭제된 대목과 관련 따로 설명하지는 않았다.

슈가 최근 해당 유튜브 채널을 개설하고 과거 불법도박, BJ 활동 등 각종 논란에 대해 설명하며 눈물을 쏟았다. 임효성이 도박 빚 2억8000만원을 갚아줬다는 얘기도 털어놨다.

두 사람은 2010년 결혼, 자녀 셋을 뒀다. 앞서 슈는 과거 불법 도박 혐의로 자숙했다. 최근 건강 식품 사업가로 제2의 인생을 시작하면서 본격적인 방송 복귀에도 나섰다.

<뉴시스>

