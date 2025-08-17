‘신지♥’ 문원, 팬 고소 논란 해명…“코요태 팬 겨냥한 것 아냐”

가수 신지, 문원. 사진 = 문원 SNS 계정

가수 문원이 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 법적 대응을 예고한 가운데, 팬 고소 논란에 대한 해명에 나섰다.

문원은 17일 자신의 SNS를 통해 “많은 분들이 오해가 있으셔서 글을 남긴다. 코요태 선배님들과 신지 님을 생각해주시는 팬분들을 고소한 게 아니다”라고 밝혔다.

이어 그는 “고소 내용에 적혀 있듯 악의적인 콘텐츠를 만든 사람들과 처음 허위 사실을 유포한 사람들, 개인 메시지로 인신공격적이거나 가족에 대해 입에 담기 힘든 말을 지속적으로 보낸 일부에 한해 고소했다”며 “지나친 억측은 자제해 주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 문원은 16일 법률대리인인 법무법인 DLG의 입장문을 공개하며 “악의적이고 사실이 아닌 내용이 일파만파 퍼지며 많은 분이 피해를 보고 있다. 이에 법적 대응을 하겠다” 며 법적 대응을 공식화했다.

법률대리인은 “문원 씨와 신지 씨의 결혼 소식이 알려진 뒤 온라인 커뮤니티, SNS, 유튜브 등을 통해 사실이 아닌 내용이 무분별하게 유포되고 있으며, 근거 없는 추측과 자극적인 콘텐츠도 확산하고 있다”고 짚었다.

또 “일부 이용자들이 문원 씨의 개인 SNS 계정으로 심한 욕설과 인신공격성 메시지를 반복적으로 보내 정신적 피해가 심각한 상황”이라며 “지난 8월 5일 문원 씨를 대리해 중대한 피해가 발생한 일부 사안에 대해 관련 작성자들을 상대로 형사 고소장을 접수했다”고 밝혔다. 그러면서 “향후에도 허위 사실 유포 및 악의적 콘텐츠 제작·배포가 확인될 경우 단호히 대응할 것”이라고 강조했다.

이 같은 소식이 전해지자 일각에서는 문원이 코요태와 신지 팬들을 상대로 법적 조치를 취하고 있다는 지적이 제기됐고, 문원은 이에 대해 직접 해명하며 진화에 나선 것으로 보인다.

한편 신지는 지난달 문원과의 열애 및 결혼 소식을 발표했다. 하지만 이후 문원은 학창 시절 및 군 복무 시절 괴롭힘, 전 아내 관련 루머, 양다리 의혹, 개명 전력, 부동산 사기 등 여러 의혹에 휩싸였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]