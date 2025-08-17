송가인, ‘전국노래자랑’ 피날레…‘붉은 목단꽃→거문고야’ 전율 선사

전국노래자랑 방송 화면. KBS 제공

트로트 가수 송가인이 ‘전국노래자랑’의 화려한 피날레를 장식했다.

송가인은 17일 방송된 전국노래자랑 경기도 김포시 편에 출연했다. 히트곡 무대를 연이어 선사하며 콘서트에 버금가는 감동을 안겼다.

이날 송가인은 화이트 시스루 미니 원피스를 입고 무대에 올라 세련된 비주얼로 시선을 사로잡았다.

첫 곡으로 선보인 ‘붉은 목단꽃’ 무대에서는 한 서린 보이스와 폭발적인 가창력으로 정통 트로트의 매력을 완벽하게 표현했다. 사랑에 빠진 청춘 남녀의 애절한 마음을 담은 노래에 송가인의 섬세한 감정 표현이 더해져 깊은 여운을 남겼다.

이어 앵콜로 히트곡 ‘거문고야’를 열창하며 분위기를 한층 끌어올렸다. 국악풍이 깃든 멜로디와 송가인 특유의 파워풀한 보컬, 여기에 노련한 무대 매너가 더해져 무더위를 시원하게 날려버린 흥겨운 무대가 완성됐다. 현장의 관객들은 어깨를 들썩이며 함께 즐겼고, 뜨거운 열기 속에서 전국노래자랑의 대미를 장식했다.

송가인의 신곡 ‘사랑의 맘보’는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

