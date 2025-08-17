[토크박스] “자신감이 붙었네요” 고난 속 움튼 영웅의 ‘희망’ 조영건

사진=키움 히어로즈 제공

“(신인 때와 비교하면) 안정감이 생겼습니다. 또 자신감도 붙었고요.”

2025시즌 악전고투 중인 프로야구 키움이 새롭게 찾은 희망, 바로 7년 차 우완 조영건이다. 최근 마무리 투수로 자리매김하며 팀 뒷문을 책임지고 있다.

키움은 올 시즌 리그 최하위를 전전하며 힘든 시간을 보내는 중이다. 설상가상 후반기엔 군 제대를 앞둔 에이스 안우진과 마무리 주승우가 차례로 어깨, 팔꿈치 수술에 들어가는 등 진퇴양난에 처했다. 이 와중에 혜성처럼 등장해 필승조를 거쳐 임시 소방수로 우뚝 선 조영건의 이름이 반짝이고 있다.

수장의 입가에도 만족스러운 미소가 번진다. 설종진 감독대행은 17일 서울 고척 스카이돔에서 열린 KT전을 앞두고 “(조)영건이가 씩씩하게 던지는 스타일이라 마무리로도 손색이 없다”며 “여기서 경험이 쌓이면 안정감이 더해질 것”이라고 평가했다.

이어 “신인 시절에도 빠른 공은 좋았지만 변화구가 약했다. 지금은 직구가 시속 3~4㎞ 빨라졌고, 슬라이더와 커브까지 자신 있게 던진다. 무엇보다 자신감이 붙었다는 게 가장 큰 변화”라고 덧붙였다.

사진=키움 히어로즈 제공

조영건은 대전신흥초-충남중-백송고를 거쳐 2019 신인 드래프트 2차 2라운드 14순위 지명으로 영웅군단에 합류했다. 이후 7년 동안 줄곧 ‘미완의 대기’에 머물렀다. 선발과 불펜을 오가면서도 자신만의 자리를 만드는 데 어려움을 겪었던 것. 올 시즌에서야 마침내 도약의 시간을 일궈간다. 후반기 돌입 후 16일 기준 13경기 2승0패 3홀드 2세이브 평균자책점 3.29(13⅔이닝 5자책점) 호성적을 썼다.

스스로를 증명해낸 순간으로는 지난 14일 인천서 열린 SSG전이 꼽힌다. 9회 말 2-0 리드에서 마운드에 오른 조영건은 1이닝 동안 1피안타 1볼넷을 내주는 등 휘청이기도 했지만, 이내 실점 없이 아웃카운트 3개를 책임지며 생애 첫 세이브를 수놓았다. 이틀 뒤 16일 고척 KT전에서도 두 번째 세이브를 올리며 마무리 투수 연착륙을 알리고 있다.

2019년 입단 당시만 해도 ‘직구 의존도가 높고 변화구가 약하다’는 지적을 받았다. 무엇보다 긴 이닝보다는 짧게 자주 던지는 보직에서 편안함을 느끼며 자신감을 찾은 모습이다. 설 대행 역시 고개를 끄덕이며 “선발보다는 짧게 나와 힘 있게 던지는 걸 스스로 선호하더라. 올 시즌 끝날 때까지 마무리로 기용할 계획”이라고 전했다.

다만 ‘3연투’만큼은 지양하는 방향이다. 설 대행은 “주승우 부상 이후 내부적으로 많은 대화가 있었다”면서 “투수 파트와 얘길 마쳤다. 올 시즌 사흘 연속 투구가 걸리는 시점에는 가급적 연투를 피할 생각이다. 조영건의 경우에는 3연투 상황이면 원종현과 윤석원, 전준표 등이 대신 마무리로 등판할 것”이라고 밝혔다.

사진=키움 히어로즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]