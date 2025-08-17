‘불후의 명곡’ 진성, 광복 80주년 특집 ‘최종 우승’

불후의 명곡 방송 화면. KBS2

진성이 불후의 명곡 우승 트로피를 들어 올렸다.

진성은 지난 16일 방송된 KBS2 ‘불후의 명곡’ 광복 80년 전설의 노래 특집에 출연했다. 이날 배일호, 현숙, 김용임, 김범룡, 설운도가 함께한 가운데 진성은 데뷔 32년 차임에도 데뷔 연도가 가장 늦은 반전 막내로 모두를 놀라게 만들었다.

무대를 앞둔 진성은 “최선을 다했을 때 좋은 결과를 얻으면 그 어떤 것보다 희열이 배가 된다. 우승하면 정말 행복할 것”이라며 열망을 드러내는 한편 강력한 우승 후보인 설운도를 향해 “아우로서 마음은 형님에게 우승 트로피를 양보하고 싶지만 많은 사람들이 보고 있으니 제가 우승을 한 후 따로 형님을 모시고 마음을 달래드리고 싶다”고 말해 웃음을 유발했다.

이날 그는 강원도 지역 향토를 기반으로 조용필의 리메이크를 통해 시대의 노래가 된 ‘한 오백 년’을 선곡했다. 진성은 “광복 80주년을 맞이해 과거의 응어리에서 벗어나자는 의미로 이번 곡을 선곡했다”며 특별한 무대를 예고했다.

흰 한복을 입고 무대에 오른 진성은 한 서린 목소리와 연륜이 느껴지는 깊이 있는 감성으로 무대를 이끌었고 대금 연주와 한국적인 몸짓이 돋보이는 무용수와의 조화로 광복절의 의미를 되새기는 무대를 완성했다.

진성의 무대에 설운도는 “수식어가 필요 없는 트로트 계의 보배”라고 평했고 김용임 역시 “진성의 디너쇼를 보는 듯한 무대였다. 얼마나 열창을 하는지 마이크가 덜덜 떨릴 정도였다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

진성은 김범룡과 설운도에게 승리하며 2연승으로 최종 우승 트로피를 들어 올렸다. 트로트 전설로 대중들의 사랑을 받아온 진성은 이날 특유의 밝고 유쾌한 입담과 매력으로 재미를 더한 것은 물론 노래를 통해 대중의 마음까지 어루만졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

