[BS인터뷰] ‘악마가’ 통해 새 도전한 안보현 “연기 이어가는 원동력”

배우 안보현의 새로운 발견이다. 넓고 듬직한 체구에 날카로운 눈빛, 그로 인해 남성미 넘치는 캐릭터만 맡아온 그가 순둥한 멍뭉미가 매력인 인물을 만났다. 이상근 감독이 그린 시그니처 표정을 완벽히 재현하며 잔잔한 웃음을 남겼다.

안보현은 지난 13일 개봉한 영화 ‘악마가 이사왔다’에서 퇴사 후 무미건조한 일상을 보내는 청년 백수 길구 역을 맡았다. 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아 분)를 감시하는 아르바이트에 휘말리면서 벌어지는 고군분투를 그렸다.

첫 스크린 주연작이라는 점에서 의미가 크지만 촬영 완료 후 개봉까지 2년이라는 시간이 걸렸다.

17일 안보현은 “감독님이랑은 계속 소통해왔다. 언제 나오나 장난으로 여쭙기도 하고. 여름에 나오면 좋겠다는 생각으로 시기를 순차적으로 기다렸다. 조바심보단 설렌 마음으로 알맞은 시기를 기다렸다”며 “첫 스크린 주연에 대한 부담은 없었다. 영화가 달콤한 분위기 속에 힐링과 치유를 전하기 때문에 많은 분들이 봐주셨으면 하는 바람”이라고 소감을 전했다.

길구는 건장한 체격을 지녔지만 겉모습과 달리 소심하고 순진한 면모를 갖고 있다. 선지에게 첫눈에 반해 뚝딱대는가 하면 선지의 몸을 두고 협박하는 악귀를 달래기 위해 이런저런 요구를 받아준다. 선지의 아빠인 장수(성동일 분)에게는 스토커로 몰리며 구박까지 받는다.

안보현은 길구의 시그니처인 ‘O 표정’과 아이 같은 미소를 지어 보이며 길구에 완벽 동기화했다.

그는 “기존에 남성미가 강한 역할들을 해봤기에 이런 캐릭터에 도전하고 싶었다. 길구같은 모습도 내 안에 있지 않을까, 구현해낼 수 있지 않을까, 연구해서 촬영하면 나에게 도움 되지 않을까 그런 마음으로 임했다”며 “실제 성격이 길구와 가깝긴 하다. 학창 시절에 내성적인 모습이 있었는데 연기를 하면서 많이 개선했다. 그래도 길구같은 면이 아직 남아 있는지, 현장에서 ‘길구 같다’는 말을 많이 들었다. 거창하진 않지만 소소하게 챙겨주고, 도움 주려고 노력하는 모습도 길구와 좀 닮은 것 같다”고 웃었다.

영화는 코미디 장르지만, 인물 간의 관계와 성장을 들여다본다. 백수 길구 역시 선지를 만나 그녀에게 도움이 되면서 자신의 가치를 알게 되고, 자신이 무엇을 할 수 있는 사람인지를 알아간다.

안보현은 “길구는 세상에 있을 법한 인물이다. 자기 상처를 드러내지 않고 숨어있다가 선지를 만나면서 ‘내가 누군가에게 도움을 줄 수 있는 사람이구나’하고 나선다. 사람을 대하는 방법이나 만남에 있어서도 길구가 그동안 겪어보지 못한 부분들이 드러난 것 같다”며 “선지의 가족이 주는 힘도 있고, 직장을 관두고 길을 잃은 길구가 좋은 사람을 만나면서 치유하고 자신의 길을 다시 찾는 모습에서 힐링이 됐다”고 말했다.

낮에는 청순했다가 밤만 되면 악마로 변하는 선지 역의 임윤아와 만들어내는 달달한 로맨스, 잔잔한 코미디, 감동적인 서사는 단순한 판타지를 넘어 진정한 마음의 변화를 일깨우며 객석에 여운을 남긴다.

안보현은 “감독님이 첫 리딩 후 둘이 친해졌으면 좋겠다고 하셔서 사석에서 같이 술도 마시면서 친해졌다. 저희 땐 소녀시대가 우리나라 국보 같은 아이돌이었는데, 실제로 만나보니 정말 인간 냄새나는 분이더라. 사람 대하는 방법도 훨씬 능숙했다. 사회생활을 빨리 시작해서 그런지 인생 선배 같았다. 쾌활한 성격 덕분에 현장 분위기도 항상 좋았다”고 함께 호흡한 소감을 전했다.

첫 스크린 주연작을 통해 도전을 마친 안보현은 계속해서 색다른 모습으로 대중 앞에 설 예정이다. 드라마 스프링 피버(tvN), 신의 구슬(JTBC), 재벌X형사 시즌2(SBS) 등 차기작을 앞두고 있다.

안보현은 “지금과 같은 도전들이 연기를 즐겁게 이어갈 수 있는 원동력이 되는 것 같다. 다양한 직업군이나 직책, 그 나이에 할 수 있는 배역도 있고. 그런 것들이 나를 계속 움직이게 한다”며 “도전이 스트레스로 다가오면 힘들겠지만 재미가 크다. 열심히 촬영했던 결과물을 보니 뿌듯함도 있고, 거기에서 오는 희열도 있다. 앞으로도 안 해본 배역에 도전하고 싶다”고 마음을 드러냈다.

이어 “지금은 로맨스와 액션이 가미된 작품을 촬영하고 있다. 길구와는 다른 색이지만 다채로운 모습을 보여드리기 위해 노력하고 있다”고 귀띔했다.

