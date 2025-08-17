키움 포수 김재현, 시즌아웃…오른 발목 골편·골극 제거 및 인대 봉합술 예정

키움 포수 김재현. 사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 부상으로 신음한다.

키움은 “포수 김재현이 오는 19일 서울 세종스포츠정형외과에서 오른쪽 발목 골편(뼛조각) 및 골극 제거술과 인대 봉합술을 받는다”고 17일 밝혔다.

김재현은 지난 12일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 원정경기 도중 오른쪽 발목 통증을 호소해 다음 날인 13일 1군 엔트리에서 말소됐다. 이후 16일 정밀검진 결과 오른쪽 발목 골편 및 골극 제거 수술이 필요하다는 소견과 함께 발목 불안정성 해소를 위한 인대 봉합술도 권유받았다.

수술 후 복귀까지 약 3개월이 소요될 것으로 예상된다. 이번 시즌 종료 후 진행되는 스프링캠프에는 정상적으로 합류할 수 있을 전망이다. 구단은 김재현이 건강하게 회복할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다.

수술을 앞둔 김재현은 “이번 시즌 끝까지 팀과 함께하고 싶어 힘을 냈는데, 그러지 못하게 돼 아쉽다. 재활에 최선을 다해 건강한 모습으로 돌아오겠다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]