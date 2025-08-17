안선영, 이혼설 질문에 불쾌감 토로…“괴롭힘에 가까운 질문”

방송인 안선영. 사진 = 안선영 SNS 계정

방송인 안선영이 이혼설과 관련된 질문에 직접 입장을 밝히며 복잡한 심경을 드러냈다.

안선영은 16일 자신의 SNS에 캐나다와 한국을 오가며 보내는 근황을 담은 글을 올렸다. 그는 “토론토에 있으면 서울에 있는 엄마가 마음에 걸리고, 서울에 있으면 아들이 걸린다”며 “이러지도 저러지도 못해 양쪽에 다 미안하다. 쉽지 않은 반쪽짜리 인생이 시작됐다”고 털어놨다.

한 누리꾼은 해당 게시물에 “남편과 이혼하신 건 아니죠?”라는 댓글을 남기자, 안선영은 이에 대해 “이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 안 맞아 같이 안 다니지만, 아이 부모로서는 손발이 잘 맞아 아이를 위해 ‘따로 또 같이’ 각각의 삶에 맞춰가며 잘 지내고 있다”고 설명했다.

이어 그는 무례한 질문에 대한 불편한 감정을 드러내며 “이런 질문을 공개 댓글로 묻는 심리는 대체 뭔가요? 단순 호기심이라기엔 영이 맑은 어린아이도 아니고, 굳이 하고 싶지 않은 얘기를 긁어서 물어보는 건 괴롭힘에 가깝지 않나요”라고 지적했다.

최근 안선영은 아들의 아이스하키 유학을 위해 캐나다로 거주지를 옮겼다. 한국과 캐나다를 오가며 치매 투병 중인 어머니와 유학 중인 아들을 동시에 돌보는 삶을 이어가고 있다.

그는 “25명이 하는 썸머하키캠프에서 MVP해서 모자를 혼자만 상으로 받았다고 조잘조잘하는 귀여운 뺨에 뛰어가 뽀뽀해 주고픈데 거리가 멀긴 멀구나. 기다려 아가, 엄마 좀따 또 금방 갈께”라며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러내기도 했다.

한편 안선영은 2013년 3세 연하 사업가와 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

