손흥민, LAFC 첫 선발 출전에 어시스트까지…뉴잉글랜드전서 2-0 첫 승리

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC의 손흥민. 사진=LAFC SNS 캡처

첫 선발 출전, 첫 공격포인트, 첫 승리. 역시 손흥민(LAFC)이다. 이적 2번째 경기서 모든 골에 관여하며 MOM(Man Of the Match)까지 차지했다.

손흥민은 17일 미국 매사추세츠 폭스러버의 질레트 스타디움에서 끝난 LAFC와 뉴잉글랜드의 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 28라운드 원정 경기서 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 첫 공격포인트까지 기록하며 2-0 승리를 이끌었다. LAFC는 서부콘퍼런스 5위(승점 40·11승 6패 7무)를 유지했다.

최전방 공격수로 출전했다. 손흥민은 30분만 소화했던 직전 시카고전보다 한층 가벼운 몸놀림을 자랑했다. 전반 내내 활발하게 그라운드를 누볐다. 하지만 슈팅 볼터치 22회, 슈팅 1개에 그치면서 기회를 잡지 못했다. 위력을 발휘할 수 없는 환경 탓이다. 매끄럽지 않은 공격 전개에 최전방에 있는 손흥민이 고립됐고, 결국 전반 막판 조금 낮은 위치까지 내려와야 했다.

후반 시작부터 공격이 조금씩 원활해졌다. 후반 6분 손흥민의 강한 압박 등으로 LAFC가 공격권을 잡았다. 델가도가 흘러나온 볼을 마무리하면서 선제골을 신고했다. 득점의 기점 역할을 한 손흥민은 가장 먼저 달려가 델가도와 포옹했다.

첫 공격포인트까지 신고했다. 앞서 번번이 데뷔골 기회가 무산된 손흥민은 후반 추가시간 시야를 더 넓혔다. 후반 추가시간 역습 상황에서 ‘에이스 그래비티’로 2명의 수비수를 유인했다. 천천히 드리블을 하며 전진했고, 문전 앞에서 패스를 받은 마티외 슈아니에르가 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 2골에 모두 기여한 손흥민은 POM을 차지했다.

손흥민은 오는 24일 오전 9시30분 FC댈러스를 상대로 데뷔골을 노린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]