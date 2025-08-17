2045 넷제로 현실화…금호타이어, 온실가스 감축 목표 승인

금호타이어(대표 정일택)는 과학기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Targets initiative, 이하 SBTi)로부터 2030년 단기 온실가스 감축목표 및 2045 넷제로(Net-Zero) 목표에 대한 승인을 획득했다.

SBTi는 탄소정보공개프로젝트(CDP), 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 등이 공동 설립한 글로벌 연합기구로 기업의 온실가스 감축목표가 파리협정의 1.5°C 시나리오에 부합하는지를 과학적으로 검증한다.

금호타이어는 SBTi 기준에 따라 2030년까지 2022년 대비 직접배출량(Scope 1) 및 간접배출량(Scope 2) 배출량을 42%, 기타 간접배출량(Scope 3) 배출량을 25% 감축하는 단기 목표를 수립했으며, 2045년까지 전 가치사슬(Scope 1, 2, 3)에 걸쳐 온실가스 배출량을 90% 감축하고, 전체 밸류체인에서 탄소중립(Net-Zero)을 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

금호타이어는 올해 4월 글로벌 탄소에너지관리위원회 신설하고 생산기술총괄을 위원장으로 운영하고 있다. 글로벌 탄소규제와 동향 분석, 글로벌 사업장별 탄소배출량 감축 목표 수립과 이행 실적 관리, 재생에너지 확대 계획을 논의한다.

현재 금호타이어는 글로벌 7개 생산공장에 태양광 발전설비를 구축하여 전력 사용량의 11%를 재생에너지로 전환했다. 특히 중국 천진공장은 2024년 기준 재생에너지 사용량을 50% 달성하였으며, 직접 전력구매계약(PPA), 재생에너지 인증서(REC) 등 추가 조달 방식을 검토하고 있다. 또한, 글로벌 5개 사업장에서 ISO 50001 에너지경영시스템 인증을 완료하며 에너지 효율 개선과 통합적 탄소 감축 관리 체계를 고도화하고 있다.

금호타이어 생산기술총괄 김명선 부사장은 “금호타이어는 2045 탄소중립 달성을 목표로 제품 설계, 원재료, 생산, 운송, 사용, 폐기 단계 전반에 걸쳐 탄소중립 감축을 추진 중에 있다. 온실가스 감축 뿐만 아니라 친환경 제품 개발 및 지속가능한 재료 확대 등 고도화를 앞두고 있다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 최근 ‘CDP(Carbon Disclosure Project) 기후변화 평가’에서 B등급을 획득하였으며, 협력사 공급망 관리 수준을 평가하는 ‘공급망 참여 평가(Supplier Engagement Assessment, SEA)’에서는 최고등급인 A리스트(A-List)에 선정되어 기후변화 대응 노력과 함께 공급망 전반의 ESG 관리 역량도 대외적으로 인정받기도 했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

