케데헌 열풍에 국내 음원 시장 활기…음원 이용량 한달새 8％↑

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계적인 열풍을 일으키면서 국내 스트리밍 시장도 덕을 보고 있다.

17일 김진우 음악전문 데이터저널리스트가 써클차트 디지털차트 상위 400곡의 스트리밍 데이터를 분석한 보고서에 따르면 7월 음원 이용량은 6월에 비해 7.9％ 증가했다.

상위 400곡 가운데 발매 3개월 이내 신곡이 차지한 점유율은 6월 15.6％에서 7월 22.9％로 7.3％ 포인트(p) 증가했다. 올해 3월 이후 매달 감소하던 음원 이용량은 4개월 만에 반등했고, 신곡 점유율은 올해 중 가장 높은 수치를 기록했다.

지난달 월간차트를 살펴보면 기존 히트곡들이 전달과 비슷한 성적을 유지한 가운데 케데헌 OST를 비롯한 신곡이 차트 최상위권을 지배했다. 케데헌 OST 골든(Golden)은 이용량 점수 약 1억1400만점으로 월간차트 정상에 올랐다. OST가 써클차트 월간차트 정상에 오른 것은 2021년 임영웅이 부른 사랑은 늘 도망가 이후 4년 만이다.

작품의 또 다른 OST 소다 팝(Soda Pop)은 3위를 차지했고, 이외에도 유어 아이돌(Your Idol), 하우 잇츠 던(How It’s Done) 등 9곡이 상위 400위 안에 들었다.

케데헌은 악령들로부터 인간세계를 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스를 주인공으로 한 애니메이션이다. 지난 6월 공개 이후 열풍을 일으키면서 역대 넷플릭스 영화 중 가장 많이 시청한 작품 2위에 올랐다. 이후 골든은 세계 양대 차트로 불리는 미국 빌보드 메인 싱글차트 핫 100과 영국 오피셜 싱글차트 톱 100을 석권했다. 국내에서도 멜론, 지니, 벅스 등 각종 음원 플랫폼 차트 정상을 휩쓸고 있다.

김진우 저널리스트는 “케데헌 OST가 최근 침체했던 국내 음원시장에 생기를 불어넣고 있다. 지난 4∼5개월간 부진을 거듭하던 시장이 반등한 것은 순전히 케데헌이라는 콘텐츠가 지닌 힘 덕분”이라고 분석했다. 이어 “단순히 커버 영상을 양산하는 데 그치지 않고, 음악 소비자들이 직접 노래방을 찾게 만들면서 음원 시장과 노래방 시장에서 선순환의 흐름이 나타나고 있다”고 설명했다.

써클차트가 집계한 7월 노래방 인기곡 순위에서 골든은 4위, 소다 팝은 41위를 기록했다. 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)에서도 K-팝 팬들이 노래방에서 골든을 부르는 영상은 수십만 조회수를 기록하는 등 인기를 끌고 있다.

