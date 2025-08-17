르세라핌, 亞 투어 성료…현지 극찬 “최고의 공연”

르세라핌 공연 모습. 쏘스뮤직 제공

그룹 르세라핌이 열정적인 공연으로 아시아 팬을 사로잡았다.

17일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌은 지난 16일 싱가포르 인도어 스타디움에서 2025 아시아 투어 ‘이지 크레이지 핫(EASY CRAZY HOT)’의 막을 내렸다. 이들은 타이베이(7월19~20일), 홍콩(7월25~26일), 마닐라(8월2일), 방콕(8월9~10일), 싱가포르(8월16일) 등 5개 도시에서 8회 공연을 펼쳤다.

르세라핌의 콘서트는 현지 팬은 물론 언론의 극찬을 받았다. 대만 방송국은 공연 전부터 멤버들의 SNS 게시물까지 보도하며 높은 관심을 보였다. 필리핀 민영 방송국 ABS-CBN은 “르세라핌은 28곡을 무리 없이 소화했다. 이들은 무대를 진심으로 즐겼고, 팬들의 떼창은 공연장 전체에 울려 퍼졌다”고 호평했다. 태국의 유명 매체 나인 엔터테인은 “무대 위의 매력, 강렬한 퍼포먼스, 뜨거운 열기가 어우러진 최고의 공연을 선사했다”고 평가했다.

또한 현지 톱스타들이 객석에 자리해 르세라핌을 향한 뜨거운 관심을 입증했다. 타이베이에서는 가수 차이이린과 배우 쉬광한이 열렬한 응원을 보냈고, 마닐라 공연장에는 유명 모델 니콜 보로메오 등이 발걸음했다. 또 대만의 인기 록 밴드 메이데이와 싱가포르의 싱어송라이터 린쥔제가 꽃바구니를 보내며 각별한 친분을 과시했다.

르세라핌이 아시아에서 콘서트를 연 것은 2023년 단독 투어 이후 약 2년 만이다. 오래 기다려준 팬들을 위해 약 150분 동안 데뷔곡 피어리스(FEARLESS)부터 올 3월 발매한 미니 5집 핫(HOT)의 수록곡까지 쉼 없이 달렸다. 마닐라와 방콕에서는 생일을 맞은 김채원, 카즈하를 위한 파티를 열어 서로에게 잊을 수 없는 순간을 남겼다.

다섯 멤버는 각 도시에서 진심 어린 소감을 남기며 관객과 교감했다. 홍콩에서는 “큰 공연장이 피어나(팬덤명) 분들로 꽉 찬 모습에 감동했다. 이 순간은 여러분과 저희밖에 없다. 다양한 스케줄을 소화하지만 이렇게 함께하는 공연이 제일 재미있다”라는 소회를 밝혔다. 싱가포르에서는 “살면서 한 번은 꼭 와보고 싶던 곳이었다. 하지만 여기서 공연을 하게 될 거라고는 상상도 못했다. 와보고 싶던 곳에서 여러분과 함께해 너무 뜻깊었다”라고 말했다. 이어 “처음 와본다는 설렘과 아시아 투어의 마지막이라는 시원섭섭한 감정을 가지고 모든 것을 불태웠다”라고 덧붙였다.

