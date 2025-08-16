6G 연속 공격포인트… 멈추지 않는 윌리안의 ‘미친 발’

수원FC 윌리안. 사진=한국프로축구연맹 제공

“전반부터 출전하는 것이 우리에게 도움이 된다고 생각한다.”

신태용 울산 HD 감독은 16일 수원FC와의 2025 하나은행 K리그1 원정 경기를 앞두고 수원FC 윌리안을 언급하면서 이같이 말했다. 체력이 떨어지면 시간이 지날수록 유리하다는 의미였다.

하지만 윌리안은 신 감독의 발언이 무색할 만큼의 활약으로 팀 승리의 주역 중 한 명이 됐다.

윌리안은 16일 수원종합운동장에서 펼쳐진 울산 HD와의 2025 하나은행 K리그1 2025 홈 경기에서 1골 1도움으로 맹활약한 윌리안과 2골을 터뜨린 싸박과 노경호의 쐐기골을 앞세워 4-2로 이겼다.

윌리안의 공격포인트가 쉬지 않는다. 전반 시작 1분 만에 전방으로 쐐도하던 싸박에 날카로운 패스를 날렸다. 패스를 받은 싸박은 침착하게 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

후반 19분에는 직접 득점까지 터뜨렸다. 울산 이진현의 핸들볼 파울로 얻어낸 페널티킥 키커로 나서 오른발로 골문을 열었다.

김은중 수원FC 감독이 이날 경기 전 “날카로운 선수를 굳이 후반에 넣을 필요는 없지 않나. 워낙 중요한 팀 공격의 핵”이라고 말했는데, 윌리안은 기대에 부응했다.

멈추지 않는다. 윌리안은 이번 여름 이적시장에 FC서울에서 수원FC로 이적했다. 수원FC에서 서울로 이적한 안데르손의 반대 급부로 입단했다. 이름값에서는 안데르손에 미치지 못했지만 입단 후에는 맹활약으로 기대 이상의 모습을 보여주고 있다.

특히 수원FC 입단 후 이날 경기까지 나선 6경기에서 모두 공격포인트를 올리면서 이름값을 높이고 있다. 6골 2도움으로 말 그대로 엄청난 성적을 거두고 있다.

이날 승리로 승점 28(8승7무11패)이 된 수원FC는 9위에서 8위로 한 계단 오르면서 강등권에서 벗어났다. 수원FC가 8위에 오른 건 지난 2월 이후 처음이다.

반대로 울산은 신 감독 부임 후 처음으로 패배를 당했다. 0-1로 뒤진 전반 5분 말컹이 동점골을 터뜨렸지만 수원FC의 맹공을 막아내지 못했다. 후반 추가시간에 루빅손이 만회골을 넣은 게 위안거리였다.

이로써 울산은 올 시즌 수원FC전 1무2패로 아직 1승도 거두지 못했다. 승점을 추가하지 못하면서 승점 34(9승7무9패)로 6위에서 벗어나지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

