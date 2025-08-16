벌써 올 시즌 17번째…SSG, 만원 관중 달성

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 LG와의 홈경기에서 시즌 열일곱 번째 만원 관중을 달성했다.

SSG는 이날 오후 2시 30분에 온라인 예매 좌석(2만3000석 중 현장판매분 150석 제외)을 모두 판매했다. 디지털 소외계층을 포함한 전 고객 대상의 현장판매분 150석도 오후 4시 46분 매진됐다. LG와의 주말 시리즈에서 2경기 연속 매진을 달성한 SSG는 뜨거운 흥행 열기를 이어갔다.

야구장이 만원 관중으로 채워진 가운데, SSG는 다채로운 행사로 팬들을 맞이한다. 무더위 속 야구장을 찾는 팬들이 시원하고 특별한 경험을 즐길 수 있도록 ‘랜필 썸머 페쓱티벌’을 진행한다. 또한 짜장면의 도시 인천의 지역성과 국민 짜장라면 짜파게티의 브랜드 가치를 접목해 색다른 먹거리 경험과 즐거운 현장 이벤트를 제공하기 위해 ‘짜파게티 데이’를 함께 연다.

