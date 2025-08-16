150번째 한일전서…여자 배구, 웃었다 ‘대회 첫 승’

사진=대한배구협회 제공

한국 여자배구 대표팀이 역대 150번째 한일전서 웃었다.

페르난도 모랄레스 감독이 이끄는 한국은 16일 진주체육관에서 열린 일본과의 ‘2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회’ 4차전에서 세트 스코어 3-2(25-18 19-25 20-25 25-21 15-12)로 승리했다. 앞서 한국은 아르헨티나(1-3 패), 프랑스(2-3 패), 스웨덴(1-3 패)을 상대로 연거푸 고개를 숙인 바 있다. 일본을 제물로 4경기 만에 대회 첫 승을 신고했다.

한국이 일본전서 승전고를 울린 것은 약 4년 만이다. 종전까진 2021년 7월 31일 ‘2020 도쿄올림픽’ 예선 4차전서 세트스코어 3-2로 승리한 것이 마지막이었다. 이후 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 올해 진행된 발리볼네이션스리그(VNL)에서의 패배(0-3)를 포함해 일본전 4연패에 빠졌다. 이날 승리로 길었던 연패의 사실을 끊고 역대 상대전적 56승(93)째를 올리게 됐다.

사진=대한배구협회 제공

여자배구의 인기를 엿볼 수 있는 무대였다. 폭염주의보 속에서도 진주실내체육관은 일찌감치 현장을 찾은 배구 팬들로 가득했다. 5325명이 경기장을 가득 채웠다. 현장 판매 분이 100장도 채 되지 않았을 정도로 팬들의 관심이 뜨거웠다. 광복절 연휴였던 만큼 태극기를 준비한 이들도 많았다. 뜨거운 열기에 대한배구협회와 전주시 모두 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

전반적으로 팽팽한 흐름이었다. 세계랭킹 39위인 한국은 세계 5위 일본에 맞서 초반부터 공세를 펼쳤다. 1세트를 잡으며 포효했다. 기쁨도 잠시. 2세트와 3세트를 연속으로 내주며 벼랑 끝에 몰렸다. 흔들리지 않았다. 4세트를 가져오며 균형을 맞춘 뒤 5세트서 뒤집기에 성공했다. 아포짓 스파이커 문지윤(흥국생명)이 18점, 강소휘(한국도로공사)가 14점으로 32점을 합작하며 승리에 앞장섰다. 이주아 12점, 이다현 11점 등도 두 자릿수 득점으로 제 몫을 해냈다.

경계를 늦춰선 안 된다. 일본의 경우 이번 대회서 주축 멤버 일부가 빠졌다. 아웃사이드 히터 구로고 아이, 미들블로커 야마다 니치카 등이 최종 명단서 제외됐다. VNL 파이널 라운드 14인 명단에 포함됐던 선수들 역시 한국 대회를 찾지 않고 자국에서 세계선수권 대비에 집중했다. 그럼에도 이날 한일전까지 대회 4경기서 2승2패를 기록하며 강한 면모를 보였다.

사진=대한배구협회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]