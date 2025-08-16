‘착한 사나이’ 강빈, 이동욱이냐 박훈이냐…고뇌하는 의리男 [TV핫스팟]

배우 강빈이 ‘착한 사나이’에서 강렬한 존재감을 발산했다.

강빈은 지난 15일 방송된 JTBC 금요시리즈 ‘착한 사나이’ 9, 10회에서 복잡한 내면 연기와 화려한 액션 연기로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 그는 박석철(이동욱)의 후배이자, 석철의 연적 강태훈(박훈)의 충직한 수하 임복천 역을 맡아 열연 중이다.

이날 복천은 석철과 태훈의 갈등이 심화되며 더욱 난처한 상황에 처했다. 태훈은 석철이 자신을 제거하려 한다는 오해를 하고, 석철을 불러 마지막 식사를 함께한다. 치열한 기 싸움 끝에 석철이 먼저 자리를 떠났고, 복천은 식당 밖에서 두 사람의 불편해진 관계를 그저 지켜볼 수밖에 없었다.

결국 그는 태훈으로부터 열정동 나이트를 선제 공격하라는 명령을 받는다. 석철을 존경하는 복천은 불편한 마음에 이를 피해 보려 했지만, 결국 태훈의 지시에 따라 부하들을 이끌고 열정동 나이트에 모여있던 창수파를 급습했다. 날 선 눈빛으로 연장을 휘두르며 위세 있게 등장한 복천은 분위기를 압도하며 창수파 건달들을 단숨에 제압하고 유유히 현장을 떠났다.

강빈은 존경과 충성심 사이에서 갈등하는 복천의 복합적인 감정을 설득력 있게 그려내며 극의 긴장감을 높였다. 여기에 에너지 넘치는 액션까지 완벽하게 소화해 캐릭터의 매력을 배가시켰다. 앞으로의 전개 속 그가 어떤 선택을 할지 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]