빛나는 태극 배트…495일 만의 만난 코리안 빅리거들, 나란히 안타 신고

코리안 빅리거들이 시즌 첫 맞대결을 펼쳤다. 주인공은 김하성(탬파베이 레이스)과 이정후(샌프란시스코 자이언츠)다. 탬파베이와 샌프란시스코는 16일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 ‘2025 메이저리그(MLB) 정규 경기를 치렀다. 각각 8번 및 유격수, 6번 중견수로 선발 출전했다. 둘이 맞대결을 펼친 것은 지난해 4월 8일 이후 495일 만이다.

일찌감치 한국인 선수들의 만남으로 관심을 모았다. 두 선수는 KBO리그 키움서 한솥밥을 먹으며(2017~2020년) 우정을 쌓아온 사이다. 먼저 미국 진출을 꾀한 것은 김하성이다. 2021시즌을 앞두고 샌디에이고와 계약, 빅리그 무대에 섰다. 올 시즌을 앞두고 탬파베이와 자유계약(FA)을 체결하며 둥지를 옮겼다. 이정후는 2024시즌을 앞두고 샌프란시스코와 손을 잡았다.

빅리그 진출 후 둘이 만난 것은 이번이 8번째다. 공교롭게도 이날은 MLB 사무국이 정한 ’플레이어스 위크엔드(Player‘s Weekend)‘였다. 선수들은 헬멧이나 배트 등 자신의 장비에 각자 원하는 모양을 새기고 출전할 수 있다. 현지 시각으로 8월 15일, 광복절이었던 만큼 김하성과 이정후는 나란히 태극기가 그려진 방망이를 준비했다. 첫 타석에서부터 힘차게 돌렸다.

사이좋게 안타를 때려냈다. 이날 김하성은 4타수 1안타 1득점을, 이정후는 3타수 1안타 1볼넷 1도루를 기록했다. 각각 2연기 연속, 4경기 연속 안타 행진을 이어가는 순간이었다. 김하성은 지난 14일 애슬레틱스전서 멀티히트를 마크한 바 있다. 시즌 타율을 종전 0.209에서 0.211(71타수 15안타)로 올렸다. 이정후는 시즌 타율 0.257(435타수 112안타)을 유지했다.

먼저 출루에 성공한 것은 이정후다. 2회 말 탬파베이 선발투수 조 보일로부터 볼넷을 얻어냈다. 이후 2루를 훔치는 데에도 성공했다(시즌 9호). 2루서 김하성과 반갑게 조우하는 장면이 포착됐다. 크리스천 코스의 2루타가 터지며 홈을 밟았다(시즌 60호). 안타는 8회 말 나왔다. 무사 1루서 불펜 투수 에드윈 우세타의 포심을 받아쳤다. 깨끗한 우전 안타로 연결됐다.

김하성도 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 4회 초 1사 1,2루서 왼손 투수 맷 게이지의 체인지업을 공략해 내야 안타로 연결했다. 타구 속도 157㎞짜리 강습타구가 투수 몸에 맞고 3루 쪽으로 굴절됐다. 만루 찬스. 탬파베이는 후속타자 크리스토퍼 모렐의 투수 땅볼과 챈들러 심슨의 2타점 좌전 적시타로 3점을 추가했다. 김하성은 심슨의 적시타 때 홈을 밟는 데 성공했다.

마지막에 웃은 것은 탬파베이다. 7-6으로 승리했다. 2연승을 달린 탬파베이는 60승53패로, 아메리칸리그(AL) 동부지구 4위를 유지했다. 반면, 샌프란시스코는 6연패 수렁에 빠졌다. 59승63패로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위에 머물렀다. 탬파베이와 샌프란시스코는 올 시즌 정규리그에선 16~18일, 3경기만 맞붙는다. 가을 무대에서선 월드시리즈에 진출해야 만날 수 있다.

