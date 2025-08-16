체육공단, 어르신 스포츠 상품권 1차 신청 기간 연장

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)와 함께 추진하고 있는 ‘어르신 스포츠 상품권’의 1차 신청 기간을 오는 20일까지 1주일 연장한다.

‘어르신 스포츠 상품권’은 지역 및 민생경제 활성화와 함께 초고령화 사회에 대한 선제적 대응책으로 어르신의 건강 증진을 위해 이번 정부가 2차 추경을 통해 확보한 350억 원의 예산으로 추진되는 사업이다.

사진=국민체육진흥공단 제공

체육공단과 문체부는 신청 기간을 놓쳐 미쳐 접수하지 못한 어르신들을 고려해 더 많은 혜택을 제공하기 위해 기간 연장을 결정했으며, 1차 신청 기간에 접수한 65세 이상의 어르신은 오는 9월부터 ‘제로페이’에 가맹된 스포츠 시설 이용 시 1회당 5만 원을 지원받을 수 있다(연간 1인 최대 3회, 15만 원).

기초연금을 수급 받고 있는 65세 이상의 국민은 오는 20일까지 온라인과 모바일 누리집에서 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 ‘어르신 스포츠 상품권’ 누리집, 상담센터 및 네이버·다음 등 검색 포털에서 확인하면 된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

