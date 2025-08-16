체육공단, 어르신 스포츠 상품권 1차 신청 기간 연장

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)와 함께 추진하고 있는 ‘어르신 스포츠 상품권’의 1차 신청 기간을 오는 20일까지 1주일 연장한다.
‘어르신 스포츠 상품권’은 지역 및 민생경제 활성화와 함께 초고령화 사회에 대한 선제적 대응책으로 어르신의 건강 증진을 위해 이번 정부가 2차 추경을 통해 확보한 350억 원의 예산으로 추진되는 사업이다.
체육공단과 문체부는 신청 기간을 놓쳐 미쳐 접수하지 못한 어르신들을 고려해 더 많은 혜택을 제공하기 위해 기간 연장을 결정했으며, 1차 신청 기간에 접수한 65세 이상의 어르신은 오는 9월부터 ‘제로페이’에 가맹된 스포츠 시설 이용 시 1회당 5만 원을 지원받을 수 있다(연간 1인 최대 3회, 15만 원).
기초연금을 수급 받고 있는 65세 이상의 국민은 오는 20일까지 온라인과 모바일 누리집에서 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 ‘어르신 스포츠 상품권’ 누리집, 상담센터 및 네이버·다음 등 검색 포털에서 확인하면 된다.
