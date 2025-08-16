KT 안현민, 1차 검진서 ‘근육 뭉침’ 진단…2차 검진 받는다

사진=KT위즈 제공

신예 강타자 안현민(KT)이 1차 검진서 근육 뭉침 진단을 받았다. 근육 또는 인대에 파열 등은 발견되지 않은 상황. 16일 2차 검진을 통해 정확한 상태를 파악하기로 했다.

KT는 16일 “안현민은 15일 병원으로 이동해 초음파와 피 검사를 받았다. 근육 뭉침 외에 특이한 소견은 나오지 않았다”고 설명했다. 이어 “16일 자기공명영상(MRI)을 포함해 정밀 검사를 받을 예정이다. 검사 결과가 나와야 정확한 상태를 파악할 수 있을 것”이라고 전했다.

아찔한 장면은 15일 고척 키움전서 나왔다. 안현민은 3번 및 우익수로 선발 출전했다. 2-2로 맞선 8회 말이었다. 1사 1루에서 키움의 루벤 카디네스가 우전 안타를 때렸다. 타구를 잡기 위해 달려 나온 안현민은 타구를 잡으려다 중심을 잃고 넘어졌다. 좀처럼 일어서지 못한 안현민은 다리 쪽에 통증을 호소, 결국 들것에 실려 구급차에 탄 후 병원으로 이동했다.

안현민은 올 시즌 유력한 신인왕 후보이자 정규리그 최우수선수(MVP) 후보로 꼽히는 자원이다. 7월 월간 MVP로도 선정된 바 있다. 그만큼 성장세가 가파르다. 지난해까지만 하더라도 1군에서 16경기 출전이 전부였지만, 올해는 83경기에서 타율 0.347(294타수 102안타), 18홈런 65타점 6도루 54득점 등을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 또한 1.057에 달한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

