‘악마가’ 임윤아, 연기·비주얼·센스 다 되는 ‘홍보 요정’

‘악마가 이사왔다’ 임윤아가 천사급 홍보 열정과 비주얼로 극장가를 달구고 있다.

임윤아는 영화 ‘악마가 이사왔다’에서 낮에는 정셋빵집을 운영하고 새벽에는 악마로 깨어나는 ‘정선지’로 분해 표정, 목소리, 움직임 등 완전히 다른 두 인물을 그려내며 1인 2역 도전에 호평을 얻고 있다.

이런 가운데 임윤아는 개봉 첫날부터 주말로 이어지고 있는 무대인사는 물론 관객들과 깊이 있게 이야기를 나누는 GV, 손을 맞잡고 인사하는 ‘악며들기’ 상영회까지 다채로운 홍보 일정을 소화 중이다.

특히 이번 작품을 통해 악마 캐릭터로 나선 임윤아는 무대인사 현장에서만큼은 천사 같은 비주얼과 관객석 맨 끝까지 찾아가는 세심한 팬 사랑으로 좋은 반응을 이끌고 있으며, ‘악며들기’ 상영회 역시 관객 한 명, 한 명의 눈을 맞추고 진심 어린 마음을 전하는 모습으로 훈훈함을 더했다.

뿐만 아니라 임윤아는 유튜브 채널 ‘짠한형’, ‘용타로’, ‘부글부글-얼굴보고 얘기해’, ‘셰프 안성재’를 비롯해 tvN ‘놀라운 토요일’, JTBC ‘냉장고를 부탁해’, SBS 파워FM ‘12시엔 주현영’ 등 다양한 콘텐츠, 예능, 라디오에 출연해 특유의 유쾌한 에너지와 센스 넘치는 입담으로 작품의 비하인드 스토리를 밝히며 화제를 모은 바 있다.

이처럼 임윤아는 성공적인 연기 변신과 더불어 스크린 밖에서도 뜨거운 열정으로 관객들과 적극적으로 소통하며 작품에 대한 열기를 한층 끌어올리고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

