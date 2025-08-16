라포엠X조수미, 광복 80주년 활짝 연 ‘Champions’

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 광복 80주년 특별 생방송의 오프닝과 엔딩을 책임졌다.

라포엠은 지난 15일 서울광장에서 열린 ‘광복 80주년 서울시 기념콘서트 우리는 대한민국’에 출연해 ‘상록수’, ‘Champions(챔피언)’ 무대를 선보였다.

이날 라포엠은 블랙 컬러를 포인트로 한 화이트톤의 슈트 스타일링으로 무대에 올라 ‘상록수’로 오프닝을 장식했다. 라포엠은 삼일절 독립선언문 낭독에 이어 펼쳐진 오프닝 무대에서 30인의 노아 어린이 합창단과 함께했고, 힘 있는 목소리로 곡이 가진 희망의 에너지를 전하며 웅장하고 감동적인 무대를 완성했다.

라포엠이 안긴 감동의 여운은 엔딩 무대까지 이어졌다. 라포엠은 성악가 조수미와 함께 무대에 올랐고, 50인의 유턴콰이어와 30인의 노아 어린이 합창단과 ‘Champions’를 열창했다. 대한민국을 대표하는 응원가로 많은 사랑을 받은 ‘Champions’ 무대에서 라포엠은 조수미와 환상의 하모니를 이루며 감동을 선사했다.

