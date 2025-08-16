이븐 ‘How Can I Do’, ‘뮤뱅’ 1위…플러팅 대성공

그룹 이븐(EVNNE)이 다섯 번째 미니 앨범 ‘LOVE ANECDOTE(S)(러브 아넥도트)’로 음악 방송에서 2관왕에 올랐다.

이븐은 지난 15일 KBS ‘뮤직뱅크‘에서 컴백 타이틀곡 ‘How Can I Do’로 디지털, 방송, K-POP 팬투표, 음반, 소셜 미디어 등 각 분야에서 총점 중 가장 높은 성적을 기록해 가요계 최정상 자리에 올랐다. 이로써 지난 12일 SBS funE ‘더쇼‘에 이어 KBS ’뮤직뱅크’까지 음악 방송에서 2관왕을 기록하게 됐다.

이번 음악 방송 2관왕은 지난 4일 상대를 끌어들이는 플러팅이라는 주제를 담은 다섯 번째 미니 앨범 ‘LOVE ANECDOTE(S)(러브 아넥도트)’ 발매 직후 연달아 차지한 성과다.

‘How Can I Do’는 펑키한 드럼과 베이스 위에 멤버들 특유의 여유롭고 자신감 넘치는 매력을 한껏 담은 힙합 곡이다. 사랑마저 자신의 방식으로 리드하고자 하는 태도를 위트있게 풀어내 거침없는 랩과 능청스러운 보컬이 돋보이는 곡으로 이븐의 한층 더 성숙해진 매력이 강조됐다.

이처럼 이븐은 이번 미니 5집 앨범까지 내놓는 신보마다 각종 차트를 강타하며 눈에 띄는 성과를 내고 있으며, 컴백 타이틀곡 ‘How Can I Do’로 무대 위에서 탄탄한 라이브와 화려한 퍼포먼스로 매력 시너지까지 터뜨리며 인기 상승세를 제대로 타고 있다.

최근 ‘SET N GO’ 아시아 공연을 성공적으로 마친 이븐(EVNNE)은 오는 10월부터 샌프란시스코부터 로스앤젤레스, 피닉스, 휴스턴, 포트워스, 애틀랜타, 시카고, 신시내티, 필라델피아, 저지시티, 바르샤바, 뮌헨, 에센, 런던, 파리까지 총 15개 도시를 도는 미국 유럽 투어를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

