잘 나가는 송성문, 생애 첫 20-20 달성… 키움 소속으로 6번째

프로야구 키움 내야수 송성문이 프로 데뷔 이후 처음으로 20홈런-20도루를 달성했다.

송성문은 15일 고척스카이돔에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 KT와의 홈 경기에 1번 타자 3루수로 선발 출전했다. 송성문은 이날 경기 전까지 19홈런-19도루를 기록 중이었다. 1회말 20번째 도루를 기록했고 5회말 20호 홈런을 쳤다.

송성문은 1회 첫 타석에서 KT 선발 투수 고영표의 포구 실책으로 출루에 성공했다. 후속타자 최주환 타석 때 2루 도루에 성공했다. 송성문은 최주환의 중전 안타 때 홈을 밟았다.

팀이 1-2로 뒤진 5회말에는 2사 주자 없는 상황에서 고영표를 상대로 우측 펜스를 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 20홈런-20도루를 달성하는 순간이었다.

20홈런-20도루를 달성한 것은 송성문이 KBO리그 역대 58번째다. 키움 소속 선수로는 6번째다. 덕 클락(2009년), 강정호(2012년), 박병호(2012년), 김하성(2016년·2020년)이 달성한 바 있다.

기대에 걸맞은 활약을 펼치고 있다. 송성문은 지난 4일 키움과 계약기간 6년, 연봉 120억원에 전액 보장이 되는 비(非)자유계약선수(FA) 다년 계약을 체결했다.

지난 시즌에는 19홈런-21도루로 홈런 한 개가 모자라 20-20 달성에 실패했다. 올 시즌에도 활약을 거듭하더니 결국 해냈다.

아울러 송성문은 이 홈런으로 올 시즌 전 구단 상대 홈런을 기록했다. 올 시즌 리그 8번째다.

2-2로 맞선 8회말에는 선두 타자로 나서 볼넷을 골라 출루에 성공했다. 루벤 카디네스의 안타 때 상대 실책을 틈타 홈을 밟았다. 이날 3타수 1안타(1홈런) 1타점 1볼넷 3득점 1도루로 활약했다. 이 득점을 포함해 키움은 8회말에만 5점을 뽑아내며 KT를 7-3으로 꺾었다.

