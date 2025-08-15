울산 HD, ACLE 홈에서 부리람·멜버른 시티·히로시마·청두와 맞대결

ACLE 동아시아 참가팀. 사진=AFC 제공

프로축구 울산 HD가 2025∼2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지에서 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)과 홈 경기를 치른다.

원정에서는 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)와 경기를 펼친다.

AFC는 15일 오후 4시 말레이시아 AFC하우스에서 2025∼2026 AFC ACLE의 리그 스테이지와 2025∼2026 AFC 챔피언스리그2(ACL2)의 그룹 스테이지 추첨식을 개최했다.

아시아 대륙 상위 24개 클럽이 참가하는 ACLE에는 K리그 팀 가운데 지난 시즌 K리그1 우승팀 울산과 준우승팀 강원FC, K리그1 3위 FC서울이 참가한다.

2020시즌 이후 5년 만에 ACL에 나서는 서울은 울산과 마찬가지로 홈에서 부리람 유나이티드, 멜버른 시티 FC, 산프레체 히로시마, 청두 룽청과 경기를 펼친다. 원정에서 상하이 포트, 비셀 고베, 상하이 선화, 마치다 젤비아를 상대한다.

창단 첫 ACL에 나서는 강원은 홈에서 상하이 포트, 비셀 고베, 상하이 선화, 마치다 젤비아를 상대한다. 원정에서 부리람 유나이티드, 멜버른 시티 FC, 산프레체 히로시마, 청두 룽청을 만난다.

2025∼2026 ACLE 동아시아 지역 리그 스테이지는 오는 9월17일 1차전을 시작으로 2026년 2월18일 8차전까지 약 5개월에 걸쳐 열린다. 리그 스테이지는 팀당 홈, 원정 경기를 각각 4경기씩 총 8경기를 치르게 된다. 리그 스테이지 종료 후에는 동, 서아시아 리그 각각 상위 8개 팀이 16강에 자동 진출한다.

한편 ACL2 그룹 스테이지에는 32개 클럽이 나선다. K리그 팀 중에는 포항이 지난 시즌 코리아컵 우승팀 자격으로 참가한다.

포항은 H조에서 BG 빠툼 유나이티드(태국), 카야 FC 일로일로(필리핀), 탬피니스 로버스 FC(싱가포르)를 만난다. ACL2는 4개 팀씩 8개 조로 나눠 홈 앤 어웨이 라운드 로빈 방식으로 9월17일 첫 경기를 시작으로 오는 12월3일까지 그룹 스테이지를 치른다. 그룹 스테이지 종료 후에는 각 조 상위 2개 팀이 16강에 진출한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

