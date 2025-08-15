‘BTS 동생’ 코르티스, 데뷔도 전에 韓·美 오프라인 이벤트…스포티파이 맞손

‘빅히트 뮤직 신인’ 코르티스(CORTIS)가 데뷔 앨범 타이틀곡 ‘What You Want’ 발표를 앞두고 한국과 미국에서 특별한 오프라인 이벤트를 준비했다.

코르티스는 15일 0시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 ‘CORTIS ‘What You Want’ Release Event: In The Desert with Spotify’ 개최 소식을 알렸다. 이번 행사는 오는 16~17일 이틀간 용산 아이파크몰에서 열린다. 23일에는 미국 로스앤젤레스의 산타 모니카 피어로 장소를 옮겨 진행된다. 이제 막 데뷔하는 신인이 양국에서 오프라인 이벤트를 개최하는 것은 매우 이례적이다.

이 행사는 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 함께한다. 스포티파이에서 코르티스의 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’를 프리세이브한 방문객을 대상으로 타이틀곡 ‘What You Want’ 가사 키워드가 담긴 아이스크림을 1일 1000개 한정 증정한다. 18일 정식 음원 공개 전 이곳에서 곡에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 이와 더불어 아이스크림과 이벤트 공간을 촬영해 SNS에 게재하면 특별한 스티커 팩을 제공한다.

한편 코르티스는 오는 18일 오후 6시 타이틀곡 ‘What You Want’ 음원과 콘셉추얼 퍼포먼스 필름을 발표하고 전격 데뷔한다. 다섯 멤버는 이 곡에서 원하는 것을 주저하지 않고 손에 넣겠다고 당차게 선언한다. 전원 10대인 멤버들의 넘치는 자신감과 날것의 에너지를 담았다.

코르티스는 ‘보이그룹 명가’ 빅히트 뮤직이 방탄소년단과 투모로우바이투게더에 이어 또 한 번 6년 터울로 선보이는 신인이다. 이들은 팀의 주요 콘텐츠를 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’다. 멤버 전원이 지난 11~12일 공개된 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’의 음악, 안무, 영상 제작에 참여해 큰 화제를 모았다.

