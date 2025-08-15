스웨덴에 패한 여자배구, 16일에 한일전

사진=FIVB 홈페이지 캡처

첫 승이 쉽지 않다.

한국 여자배구 대표팀이 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제 여자배구대회에서 스웨덴에 역전패했다.

모랄레스 감독이 이끄는 한국(세계랭킹 39위)은 15일 경남 진주체육관에서 열린 대회 3차전에서 스웨덴(26위)에 세트스코어 1-3(25-17 29-31 22-25 17-25)으로 졌다. 아르헨티나와 프랑스전에 이어 또 다시 패배를 떠안은 한국은 3연패에 빠졌다.

34점을 폭발한 스웨덴 이사벨 하크를 못 막은 게 패인이다.

초반에는 한국의 분위기가 좋았다. 1세트를 따내면서 기선 제압에 성공했다. 하지만 2세트를 내준 게 컸다. 듀스 끝에 아쉽게 2세트를 내준 한국은 두 세트도 따내지 못했다.

육서영(IBK기업은행)이 15점, 문지윤(흥국생명)이 14점으로 활약했다. 강소휘(한국도로공사)는 10점으로 거들었다.

한국은 안방에서 전패 위기에 몰렸다. 지난달 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에서 최하위에 머물며 잔류에 실패한 한국은 험난한 길을 걷고 있다.

힘을 내야 한다. 한국은 오는 16일 일본과 4차전을 벌인다. 역대 150번째 한일전이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]